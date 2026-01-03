Initiative Faso Mêbo : Les Burkinabè de la RDC apportent 300 tonnes de granite et 270 tonnes de sable

L’Union des ressortissants burkinabè vivant en République démocratique du Congo (RDC) a apporté, ce samedi 3 janvier 2025 à Ouagadougou, sa contribution à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Cette contribution est constituée de 300 tonnes de granite, de 270 tonnes de sable, ainsi que de bottes et de gants destinés aux travailleurs engagés sur les différents chantiers.

Selon Badiel Balélé, président de l’Union des ressortissants burkinabè vivant en RDC, cette initiative des autorités du pays des Hommes intègres mérite d’être soutenue par l’ensemble des filles et fils du Burkina Faso.

À l’en croire, il était opportun pour les Burkinabè établis en RDC de répondre à l’appel lancé par les autorités en faveur de la construction nationale. “Notre présence ici ce matin, fait suite à l’appel du président du Faso qui a bien voulu que chaque Burkinabè participe à la construction du pays. C’est ce qui nous a motivés à faire ce geste”, a-t-il déclaré.

Le président de l’Union des ressortissants burkinabè en RDC a par ailleurs indiqué que cette action s’inscrit dans la continuité de leurs initiatives solidaires. Il a rappelé qu’en 2021 et en 2023, l’Union avait déjà mené des actions de solidarité au profit des personnes déplacées internes.

“En 2023, nous avons mené une action aussi. Et voilà qu’en 2025, nous nous retrouvons pour participer à l’embellissement de notre pays. Ça ne sera pas la dernière fois, nous allons continuer à oeuvrer dans ce sens pour le bonheur de notre chère patrie”, a-t-il soutenu.

S’adressant aux Burkinabè qui n’ont pas encore répondu à l’appel, Badiel Balélé les a invités à saisir cette opportunité offerte par le Chef de l’État pour apporter leur contribution. “Parce qu’on dit que ce n’est pas une seule main qui ramasse la farine mais plusieurs mains. Donc j’en appelle à la sensibilité de tout pour que nous puissions ensemble construire notre beau pays”, a-t-il conclu.

W.S

Burkina 24