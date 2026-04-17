Burkina Faso : Alain Traoré trouve la lucarne à la Primature en tant que chargé de mission

L’ancien international burkinabè Alain Traoré, désormais consultant en management et développement du sport, a été nommé chargé de mission à la Primature ce jeudi 16 avril 2026. Cette nomination, décidée lors du Conseil des ministres, intervient un an après l’annonce de sa retraite internationale.

Le cas du « pied gauche magique » des Étalons est un modèle de reconversion réussie. Après une riche carrière internationale et un dernier passage en Côte d’Ivoire, le natif de Bobo-Dioulasso a su trouver un nouveau point de chute stratégique. Désormais chargé de mission, il mettra son expertise au service de l’État.

L’homme aux frappes lointaines, celui-là même qui a gratifié la sélection nationale de buts d’anthologie, servira désormais la nation sous une autre forme. Ce nouveau chapitre s’ouvre après environ vingt années passionnantes passées sur les terrains de football.

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Fils d’Isaïe Traoré (international burkinabè dans les années 80-90), l’ex-numéro 10 du onze national apporte avec lui une expérience immense acquise dans de prestigieux clubs : l’AJ Auxerre, le Stade Brestois, le FC Lorient et l’AS Monaco en France, Al-Markhiya SC au Qatar, Kayserispor en Turquie, la RS Berkane au Maroc, Arta Solar 7 à Djibouti et, enfin, le FC Gagnoa en Côte d’Ivoire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24