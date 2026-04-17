Préparation CAN 2026 féminine : Le Burkina Faso tient le Sénégal en échec (3-3) en match de préparation à Dakar

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Les Etalons préparent bien la CAN féminine.

En match de préparation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, les Etalons dames ont fait match nul (3-3) contre les Lionnes du Sénégal le jeudi 16 avril 2026 à Dakar. C’était la deuxième rencontre de préparation.

Adama Congo (2e min) ouvre le score. Sur un coup franc tiré par Charlotte Millogo, une coéquipière trouve la barre transversale. A l’affut, Adama Congo qui reprend de la tête pour donner l’avantage aux Étalons dames.

Sur penalty, les Sénégalaises (32e) reviennent au score (1-1) avant d’aggraver la marque sur un deuxième penalty par korka Fall qui réalise le doublé. Mais les Burkinabè obtiendront également leur penalty dans la rencontre.

Charlotte Millogo permet aux Etalons dames de revenir au score de parité (2-2). Les joueuses de Pascal Sawadogo passeront devant à quatre minutes de la fin (84e) grâce à Salimata Koanda.

Mais Korka Fall dans les arrêts de jeu (90+6) permet aux Sénégalaises d’arracher le nul (3-3) et réalise ainsi un triplé dans la rencontre.

C’était le deuxième match de préparation pour les Étalons dames. Lors de la première rencontre, les Burkinabè s’étaient inclinées (1-0). La CAN féminine se tiendra du 25 juillet au 16 Août 2025.

     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Alain Traoré nommé chargé de mission à la primature

il y a 2 heures
Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'Etat

Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 16 avril 2026

il y a 5 heures

Au Burkina Faso, la santé bucco-dentaire est un enjeu majeur de santé publique, alerte des chirurgiens bucco-dentistes

il y a 8 heures

Fédération malienne de football : Mahazou Baba Cissé nouveau président

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page