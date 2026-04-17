Préparation CAN 2026 féminine : Le Burkina Faso tient le Sénégal en échec (3-3) en match de préparation à Dakar

En match de préparation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, les Etalons dames ont fait match nul (3-3) contre les Lionnes du Sénégal le jeudi 16 avril 2026 à Dakar. C’était la deuxième rencontre de préparation.

Adama Congo (2e min) ouvre le score. Sur un coup franc tiré par Charlotte Millogo, une coéquipière trouve la barre transversale. A l’affut, Adama Congo qui reprend de la tête pour donner l’avantage aux Étalons dames.

Sur penalty, les Sénégalaises (32e) reviennent au score (1-1) avant d’aggraver la marque sur un deuxième penalty par korka Fall qui réalise le doublé. Mais les Burkinabè obtiendront également leur penalty dans la rencontre.

Charlotte Millogo permet aux Etalons dames de revenir au score de parité (2-2). Les joueuses de Pascal Sawadogo passeront devant à quatre minutes de la fin (84e) grâce à Salimata Koanda.

Mais Korka Fall dans les arrêts de jeu (90+6) permet aux Sénégalaises d’arracher le nul (3-3) et réalise ainsi un triplé dans la rencontre.

C’était le deuxième match de préparation pour les Étalons dames. Lors de la première rencontre, les Burkinabè s’étaient inclinées (1-0). La CAN féminine se tiendra du 25 juillet au 16 Août 2025.