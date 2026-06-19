Etalons dames : Immersion patriotique avant la CAN féminine 2026

Les Étalons dames ont effectué une immersion patriotique le jeudi 18 juin 2026 au sein du Service national pour le développement (SND) à Ouagadougou. Les joueuses, accompagnées de leur sélectionneur Pascal Sawadogo, passeront 10 jours de formation militaire, civique et sportive.

Le 13 février 2026, lors de sa rencontre avec les fédérations sportives, la ministre en charge des Sports, Annick Pickbougoum, a annoncé une immersion patriotique pour toutes les équipes nationales du Burkina Faso.

Les Étalons dames sont les premières à entamer cette immersion patriotique au profit des équipes nationales. Le jeudi 18 juin 2026, elles sont arrivées au centre de formation en équipe, accueillies par le capitaine et directeur du Centre de formation et de production de Loumbila, Daouda Dao.

Les Étalons dames ont reçu un message du directeur général du Service national pour le développement (SND), le colonel Haïdara Moctar Taboré, lu par son secrétaire général.

Il a indiqué que les immergées vont apprendre plusieurs valeurs à travers le sport, notamment l’éducation physique, militaire et sportive, le service national patriotique, l’histoire du Burkina Faso, l’ordre serré, les premiers gestes de secours et des séances de tir.

Plusieurs modules

« C’est la première fois que les Étalons viennent ici. Cela nous donne du baume au cœur. J’espère que les Étalons hommes suivront les Étalons dames », estime Daouda Dao, se disant prêt à leur inculquer les valeurs qui les boosteront pour la compétition.

Il est revenu sur les différents modules : l’éducation physique militaire et sportive, l’ordre serré, les premiers secours, etc.

« Cette formation est la bienvenue parce qu’il s’agit d’un temple du patriotisme, du savoir et de l’engagement. Vous allez constater que ces dames joueront avec le cœur pour exprimer ce que les autorités souhaitent pour ce pays », espère Daouda Dao. Il a rassuré les Étalons dames de la pertinence de cette formation.

De nouvelles valeurs à apprendre

Pascal Sawadogo, le sélectionneur des Étalons dames, a indiqué que cette immersion patriotique rappelle des valeurs également liées au football. Mais il s’agit aussi de répondre à l’appel de la nation et du chef de l’État.

« Il y a de nouveaux paradigmes au niveau de la cohésion et de l’esprit d’équipe, qui sont des valeurs essentielles pour le football, un sport collectif.

Les valeurs que nous allons apprendre ou réapprendre dans ce nouveau format vont nous aider, en tant qu’équipe, à mieux défendre les couleurs du Burkina Faso.

Pour nous, si les VDP défendent le territoire, notre territoire, c’est le rectangle vert. Chaque espace, chaque ballon contrôlé, chaque espace fermé compte pour une victoire », s’est exprimé Pascal Sawadogo.

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Pour Charlotte Millogo, la capitaine des Étalons dames, l’équipe nationale adhère à l’esprit et à la démarche initiés par le gouvernement. « Si le gouvernement a opté pour que nous venions ici à un mois de la CAN, c’est que cela peut nous apporter quelque chose.

Nous sommes psychologiquement prêtes, même si nous ne savions pas comment cela allait se passer », explique la capitaine. Les Étalons dames disputeront la CAN à partir du mois de juillet, logées dans le même groupe que la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.