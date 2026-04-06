Burkina Faso : Le personnel de la primature en immersion patriotique

Le personnel de la Primature a entamé, ce dimanche 05 avril 2026, une immersion patriotique au Centre de formation et de production du Service national pour le développement (SND) à Loumbila. Cette initiative vise à renforcer la discipline, le civisme et l’esprit patriotique des agents, afin de consolider leur engagement dans l’accomplissement de leurs missions de service public.

Au total, 508 agents, issus des structures centrales, rattachées et de mission de la Primature prennent part à cette immersion qui s’achèvera le 24 avril prochain. Les participants sont répartis en trois groupes, en vue de permettre la continuité du service.

Durant leur séjour, les immergés seront soumis à un programme alliant activités physiques et formation civique. Plusieurs catégories d’agents sont concernées par cette immersion. Les agents physiquement aptes prennent part à l’ensemble des activités prévues dans le programme d’immersion, notamment les activités physiques, les exercices pratiques et les formations théoriques. Ils seront casernés durant toute la durée de l’immersion.

Les agents présentant un handicap ou une inaptitude physique participeront uniquement aux cours théoriques prévus dans le programme, tout en restant également casernés durant l’immersion. Quant aux mères allaitantes, aux personnes de plus de 55 ans, ainsi qu’à celles ayant déjà eu une immersion de plus d’un mois, elles auront un traitement particulier, tout en restant aussi casernés durant l’immersion.

Au lancement de cette activité, la Directrice des ressources humaines de la Primature, Mariam Nacanabo/Kalandjibo, a souligné que cette immersion s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités de l’institution de renforcer les valeurs patriotiques du personnel. »La finalité c’est d’améliorer la contribution des citoyens que nous sommes pour relever les défis actuels de notre pays », a-t-elle affirmé.

Abondant dans le même sens, le Directeur général du SND, le Colonel Haïdara Moctar Taboré, a ajouté que cette immersion s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays de bâtir une administration exemplaire, fondée sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir.

Selon lui, le personnel de la Primature doit incarner ces valeurs et servir de modèle à l’ensemble des serviteurs du peuple. »Qui mieux que le personnel de la Primature pour montrer l’exemple. Vous allez comprendre ce qu’est la discipline militaire, la sécurité nationale et la défense pour qu’ensemble nous puissions renforcer davantage le lien Armée-Nation. Vous allez comprendre l’institution militaire et ce que les militaires font sur le terrain », a-t-il expliqué.

Cette immersion s’inscrit dans une dynamique plus large de mobilisation des institutions autour de la Révolution Progressiste Populaire. Elle traduit la volonté du Gouvernement de faire de chaque agent public un acteur clé dans la construction d’une administration publique plus engagée, disciplinée et résiliente au service du développement national.

Source : DCRP/Primature