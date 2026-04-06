Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026 au Burkina Faso

Du 30 mars au 5 avril 2026, l’actualité nationale burkinabè a été marquée par une succession de décisions fortes, d’initiatives citoyennes et de faits marquants révélateurs d’un pays en pleine mutation. Entre mobilisation populaire, réformes sociales, performances économiques et défis sécuritaires, retour sur une semaine dense.

Le fonds « Faso Mêbo » continue de susciter l’adhésion. À la date du 3 avril 2026, plus de 241 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés, selon le ministère de l’Économie et des Finances. Une participation qui traduit un engagement citoyen croissant autour des initiatives nationales.

Des réformes sociales pour corriger les inégalités

Le gouvernement poursuit ses actions en faveur de plus d’équité. La décision de fixer le prix du mètre cube d’eau à 188 FCFA, aussi bien en milieu urbain que rural, marque une volonté affichée de réduire les disparités.

Dans le même élan, le Conseil des ministres a autorisé l’apurement d’un passif de plus de 35 milliards de FCFA au profit de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaire (AGSP), une mesure attendue pour renforcer le système de santé.

Une économie en mouvement

Sur le plan économique, plusieurs signaux sont au vert. La Direction générale des Douanes annonce un excédent de 11 milliards de FCFA au premier trimestre 2026, traduisant des performances au-delà des prévisions.

Par ailleurs, l’inauguration du nouveau siège de Coris Bank International avec un coût global de plus de 19 milliards de FCFA illustre cette dynamique. Avec ses 65 agences réparties sur le territoire, le groupe bancaire confirme son ancrage et ses ambitions.

La lutte contre les dysfonctionnements s’intensifie. À Ouagadougou, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a lancé une opération de contrôle visant à débusquer les « employés fantômes », un phénomène qui pèse sur les finances publiques.

Dans le secteur alimentaire, les autorités ont également pris des mesures d’encadrement. Le prix du kilogramme de tilapia produit en cage flottante est désormais fixé à 2 000 FCFA, dans un souci de régulation du marché.

Sécurité sanitaire et faits de société

À Saaba, l’intervention de la police municipale a permis la saisie de plusieurs dizaines de kilogrammes de viande avariée. Conservée dans des conditions insalubres, cette marchandise représentait un risque réel pour la santé des populations.

Autre fait marquant, un incendie s’est déclaré dans un dépôt de bonbonnes de gaz à Bobo-Dioulasso, rappelant les dangers liés au stockage de produits inflammables.

Diplomatie et coopération sécuritaire renforcées

Le Burkina Faso continue de consolider ses relations à l’international. Le pays a accueilli une délégation de l’École de commandement et d’État-Major de Tanzanie, dans le cadre d’un séjour d’études.

Dans le même temps, une rencontre entre les autorités burkinabè et ghanéennes à Accra a permis de renforcer la coopération en matière de sécurisation des corridors.

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À l’occasion du premier anniversaire de la Révolution progressiste populaire, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé une vision axée sur la souveraineté, la discipline et l’engagement patriotique. Un cap qui continue de structurer l’action publique.

Dans cette dynamique de transformation, la chefferie coutumière franchit un tournant historique avec l’adoption d’un cadre juridique officialisant son statut.

Sport : Entre performance et enseignements

Sur le plan sportif, la 6e édition de la Coupe de l’amitié sino-burkinabè de badminton a tenu toutes ses promesses, sacrant Rachidatou Bilgo et Fatao Tapsoba dans une ambiance électrique à Ouagadougou.

En football, les Étalons ont concédé un match nul (1-1) face à la Guinée-Bissau. Un résultat qui, selon le sélectionneur Amir Abdou, servira de leçon pour la suite.

Une nation en mouvement

Entre engagements citoyens, réformes structurelles et défis persistants, le Burkina Faso confirme sa volonté d’avancer. Une semaine qui reflète les tensions, mais aussi les ambitions d’un pays résolument tourné vers sa transformation.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24