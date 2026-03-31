Bobo Dioulasso : Un dépôt de gaz ravagé par les flammes, l’intervention rapide des pompiers évite le pire

La Deuxième Compagnie d’Incendie et de Secours (CIS2), Bobo-Dioulasso, est intervenue avec promptitude le mardi 31 mars 2026, pour circonscrire puis éteindre un incendie survenu dans un magasin de vente de bonbonnes de gaz, contigu à une boutique de matériel informatique et bureautique, au secteur 01 du quartier Farakan.

Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Toutefois, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

La Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers recommande le respect strict des normes de stockage des produits inflammables,

l’éloignement des matières combustibles et l’installation de moyens de première intervention.

Source : BNSP