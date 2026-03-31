Burkina Faso : La maison ARTEN CREATION célèbre 30 ans de passion, de création et de souveraineté

ARTEN CREATION célèbre 30 ans d’existence le 10 avril 2026. Ce mardi 31 mars 2026, à Ouagadougou, à la faveur d’une conférence de presse, la maison de couture a officiellement lancé les activités commémoratives devant marquer ledit anniversaire.

La maison de couture ARTEN CREATION célèbre, le 10 avril 2026, à Azalaï hôtel indépendance, à Ouagadougou, à partir de 19 h, 30 ans de passion, de création et de souveraineté sous le thème « Coton, textile, habillement : une synergie pour une souveraineté vestimentaire ».

Selon le comité d’organisation de l’événement, il est attendu à cette soirée marquant l’apothéose de la célébration de ces 30 ans, un défilé de mode réunissant ARTEN CREATION et MBE CREATION ; des projections ; des performances artistiques ; une remise de bon de formation en coupe-couture à une veuve de FDS tombé au front…

La célébration de l’événement, a aussi fait savoir le comité d’organisation, poursuit 5 objectifs stratégiques majeurs à savoir renforcer le positionnement d’ARTEN CREATION comme locomotive de la souveraineté vestimentaire au Burkina Faso, inspirer la nouvelle génération de stylistes, couturiers et entrepreneurs de la mode burkinabè.

Pour Arouna Tiendrébéogo, styliste, fondateur de ARTEN CREATION, 30 ans, ce n’est pas seulement l’anniversaire d’une maison de couture, c’est la célébration d’un parcours qui a contribué à écrire l’histoire de la mode africaine, à former des générations de talents, à valoriser le Faso Dan Fani et le Koko Dunda comme symboles vivants d’une identité nationale fière et debout.

Initiative 3×30

En marge de la conférence de presse de lancement officiel des activités du trentenaire, la maison ARTEN CREATION a tenu à contribuer à la construction de la patrie, en faisant don à l’Agence Faso mêbo de 30 sacs de ciment et de 30 gilets professionnels. Cette activité a été inscrite dans l’initiative 3×30. Arouna Tiendrébéogo, expliquant ladite initiative, a indiqué que c’est une manière de magnifier le chiffre 30, qui a beaucoup de valeur à ses yeux.

« Je suis né un 30 du mois. Je suis en train de célébrer la 30e année de ma carrière. Pour magnifier le chiffre 30, nous avons décidé de faire don à Faso mêbo de 30 sacs de ciment et de 30 gilets professionnels. Pour le dernier 30, il s’agit d’offrir un bon de formation en coupe-couture à une veuve de 30 ans de FDS tombé au front », a fait comprendre le styliste.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur la maison ARTEN CREATION

ARTEN CREATION a été fondée en 1995 à Ouagadougou. Depuis ses débuts, elle s’est imposée comme l’une des références incontournables de la mode africaine, portant haut les couleurs du Burkina Faso à travers un travail de création rigoureux, identitaire et innovant.

En trois décennies, la maison de couture a participé aux plus grands défilés du continent, habillé des personnalités de premier plan, formé plus de 500 couturiers, créé plus de 150 emplois directs et indirects et contribué à structurer la filière mode au Burkina Faso. La marque représente aujourd’hui un pont entre tradition ancestrale et modernité créative, entre fierté nationale et rayonnement international.