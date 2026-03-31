Burkina Faso : La maison ARTEN CREATION célèbre 30 ans de passion, de création et de souveraineté

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 11 secondes
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ARTEN CREATION a fait don à Faso mêbo de 30 sacs de ciment et de 30 gilets professionnels

ARTEN CREATION célèbre 30 ans d’existence le 10 avril 2026. Ce mardi 31 mars 2026, à Ouagadougou, à la faveur d’une conférence de presse, la maison de couture a officiellement lancé les activités commémoratives devant marquer ledit anniversaire. 

La maison de couture ARTEN CREATION célèbre, le 10 avril 2026, à Azalaï hôtel indépendance, à Ouagadougou, à partir de 19 h, 30 ans de passion, de création et de souveraineté sous le thème « Coton, textile, habillement : une synergie pour une souveraineté vestimentaire ».

Selon le comité d’organisation de l’événement, il est attendu à cette soirée marquant l’apothéose de la célébration de ces 30 ans, un défilé de mode réunissant ARTEN CREATION et MBE CREATION ; des projections ; des performances artistiques ; une remise de bon de formation en coupe-couture à une veuve de FDS tombé au front…

Selon Arouna Tiendrébéogo, styliste, fondateur de ARTEN CREATION, 30 ans, c’est la célébration d’un parcours…

La célébration de l’événement, a aussi fait savoir le comité d’organisation, poursuit 5 objectifs stratégiques majeurs à savoir renforcer le positionnement d’ARTEN CREATION comme locomotive de la souveraineté vestimentaire au Burkina Faso, inspirer la nouvelle génération de stylistes, couturiers et entrepreneurs de la mode burkinabè.

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Pour Arouna Tiendrébéogo, styliste, fondateur de ARTEN CREATION, 30 ans, ce n’est pas seulement l’anniversaire d’une maison de couture, c’est la célébration d’un parcours qui a contribué à écrire l’histoire de la mode africaine, à former des générations de talents, à valoriser le Faso Dan Fani et le Koko Dunda comme symboles vivants d’une identité nationale fière et debout.

Initiative 3×30

En marge de la conférence de presse de lancement officiel des activités du trentenaire, la maison ARTEN CREATION a tenu à contribuer à la construction de la patrie, en faisant don à l’Agence Faso mêbo de 30 sacs de ciment et de 30 gilets professionnels. Cette activité a été inscrite dans l’initiative 3×30. Arouna Tiendrébéogo, expliquant ladite initiative, a indiqué que c’est une manière de magnifier le chiffre 30, qui a beaucoup de valeur à ses yeux.

Conférence de presse de lancement officiel des activités commémoratives des 30 ans de ARTEN CREATION

« Je suis né un 30 du mois. Je suis en train de célébrer la 30e année de ma carrière. Pour magnifier le chiffre 30, nous avons décidé de faire don à Faso mêbo de 30 sacs de ciment et de 30 gilets professionnels. Pour le dernier 30, il s’agit d’offrir un bon de formation en coupe-couture à une veuve de 30 ans de FDS tombé au front », a fait comprendre le styliste.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur la maison ARTEN CREATION

ARTEN CREATION a été fondée en 1995 à Ouagadougou. Depuis ses débuts, elle s’est imposée comme l’une des références incontournables de la mode africaine, portant haut les couleurs du Burkina Faso à travers un travail de création rigoureux, identitaire et innovant.

En trois décennies, la maison de couture a participé aux plus grands défilés du continent, habillé des personnalités de premier plan, formé plus de 500 couturiers, créé plus de 150 emplois directs et indirects et contribué à structurer la filière mode au Burkina Faso. La marque représente aujourd’hui un pont entre tradition ancestrale et modernité créative, entre fierté nationale et rayonnement international.

     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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