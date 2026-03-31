Fonds de Soutien Patriotique : Plus de 45 milliards FCFA déjà collectés au Burkina Faso en 2026

Le Comité de gestion du Fonds de Soutien Patriotique a dévoilé les chiffres de mobilisation des ressources pour la période du 1er janvier au 29 mars 2026. Au total, plus de 45,2 milliards de FCFA ont été collectés.

Selon les données officielles, les prélèvements fiscaux constituent la principale source de financement du fonds, avec 22,7 milliards de FCFA, soit 50,22 % des ressources mobilisées.

Le secteur de la téléphonie et de la télévision arrive en seconde position, avec une contribution de plus de 5,1 milliards de FCFA (11,31 %). Les taxes sur les produits importés ont également généré environ 3,1 milliards de FCFA (7,01 %).

Les retenues obligatoires sur les salaires des agents du secteur public représentent 11,29 milliards de FCFA, soit 24,94 % du total des encaissements, confirmant le rôle central des fonctionnaires dans cet effort patriotique.

À l’inverse, la contribution du secteur privé reste relativement faible, avec 794,9 millions de FCFA, soit 1,75 % des ressources mobilisées.

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Au-delà des contributions obligatoires, les Burkinabè ont également manifesté leur engagement à travers des contributions volontaires estimées à 1,75 milliard de FCFA (3,88 %), auxquelles s’ajoutent 400,4 millions de FCFA issus de cessions volontaires.

Les ressources mobilisées sont destinées à soutenir les actions de défense, de sécurisation du territoire ainsi que les projets de développement endogènes.