Hydrogène vert : Le Burkina Faso évalue son potentiel à travers le projet BIO2H

Le ministre en charge de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, a procédé, ce mardi 31 mars 2026, à l’ouverture des travaux de l’atelier de restitution des résultats du projet BIO2H-Burkina. Cette session est consacrée à l’évaluation sectorielle de la production d’hydrogène vert à partir de la bioénergie.

Selon le ministre de l’Énergie, les défis énergétiques auxquels font face les pays de la sous-région en général, et le Burkina Faso en particulier, renvoient à des enjeux plus larges, touchant à la transformation de l’économie nationale, à la résilience des États et au bien-être des populations, notamment en milieu rural.

« Dans ce contexte, il nous appartient d’engager une dynamique nouvelle fondée sur une meilleure connaissance de nos potentialités, sur l’innovation technologique, sur la transformation locale et sur la valorisation de nos ressources. C’est dans cette perspective que le projet BIO2H revêt une importance toute particulière pour notre pays », a-t-il relevé.

Selon le ministre Gouba, ce projet constitue à la fois une opportunité scientifique et technologique. « Il s’intéresse à des questions essentielles pour notre avenir énergétique : les ressources et technologies de bioénergie, l’utilisation des biodigesteurs, ainsi que le potentiel de production de l’hydrogène vert à différentes échelles au Burkina Faso », a-t-il avancé.

Il a également fait remarquer que ce projet offre une base d’analyse solide afin d’envisager, avec méthode, des solutions adaptées aux réalités nationales. Aussi, a-t-il souligné que la question énergétique est indissociable de celle du développement.

« Elle touche à la fois notre industrie, qui a besoin d’une énergie fiable et compétitive. Elle touche à notre agriculture, qui doit pouvoir s’appuyer sur des solutions modernes, productives et durables. Elle touche à notre transport, qui devra lui aussi évoluer dans le sens d’une plus grande efficacité énergétique », a-t-il confié.

La représentante du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l’Espace qui a intervenu par vidéoconférence a affirmé que son pays soutient des initiatives telles que BIO2H, convaincu que les avancées en matière de transition énergétique, de résilience climatique et de développement durable reposent sur la science, l’innovation et la coopération.

« A ce titre, ce projet a constitué un cadre important de dialogue, d’apprentissage et d’échanges entre les acteurs issus d’horizons divers, réunis autours d’une ambition commune. C’est pourquoi, nous considérons cet atelier comme un moment particulièrement important. Il nous permet non seulement d’examiner les résultats du projets BIO2H Burkina, mais aussi d’en apprécier la pertinence pour les réflexions futures sur la bioénergie et l’hydrogène vert au Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

Le directeur exécutif de WASCAL, Emmanuel Ramdé, a rappelé que ce projet vise à faire le point sur les ressources et les technologies liées à la bioénergie, sur l’utilisation des biodigesteurs ainsi que sur le potentiel d’utilisation de l’hydrogène vert au Burkina Faso.

Selon Pr Ramdé, la mise en œuvre du projet s’est articulée autour de la collecte et de l’analyse des données, des études socioéconomiques et environnementales, ainsi que de l’évaluation de l’hydrogène vert et de ses applications.

En rappel, le projet a été financé par le ministère fédéral allemand de la Recherche, des Technologies et de l’Espace.

W.S

Burkina 24