« Challenge Barka » 2026 de Orange Burkina : Le grand gagnant de la villa révélé

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Orange Burkina, à travers son concept « Challenge Barka », a principalement récompensé trois de ses meilleurs revendeurs en leur offrant respectivement une villa d’une valeur de plus de 18 000 000 de F CFA, la somme de 5 000 000 F CFA et la somme de 2 000 000 F CFA. La remise de ces récompenses a eu lieu le vendredi 27 et le samedi 28 mars 2026, à Ouagadougou.

Une villa d’une valeur de plus de 18 000 000 de F CFA sise à la cité Baobab de Kouba, à Ouagadougou ; la somme de 5 000 000 de F CFA et la somme de 2 000 000 de F CFA. Telles sont les principales récompenses pour les trois meilleurs revendeurs Orange et Orange Money Burkina à travers le concept « Challenge Barka », édition 2026.

Ils ont été désignés après avoir participé au challenge, où il suffisait de composer la syntaxe *505# pour s’inscrire gratuitement et continuer à effectuer leurs opérations afin de bénéficier en retour de points cumulatifs. Ce sont, d’après les explications des initiateurs, ces points cumulatifs qui ont permis de désigner lesdits lauréats.

« Pour nous, le Challenge Barka, comme son nom l’indique, c’est pour dire Barka ou merci à notre réseau de distribution pour sa fidélité sans cesse renouvelée, à nos partenaires qui constituent nos maillons essentiels par qui nos produits et nos services arrivent à nos clients sur tout le territoire national », a expliqué Benjamin Kodombo, Directeur Commercial Adjoint grand public d’Orange Burkina, laissant transparaître une réelle satisfaction.

Aboubacar Ouédraogo est le grand gagnant de la villa de plus de 18 000 000 F CFA.  « Pour moi, cette victoire n’a d’autres secrets que le travail. Je remercie Dieu de m’avoir fait cette grâce. Que Dieu fasse cette grâce à tous les autres conquérants. Je dis merci à Orange Burkina et à tous mes collaborateurs », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Partenariat stratégique : Orange Burkina Faso et ses distributeurs tracent la voie d’une croissance partagée

Benjamin Kodombo, Directeur Commercial Adjoint grand public d’Orange Burkina, a rappelé qu’au départ les participants étaient plus de 50 000. Cela, dit-il, prouve l’intérêt du réseau de distribution vis-à-vis du « Challenge Barka ».

     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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