Partenariat stratégique : Orange Burkina Faso et ses distributeurs tracent la voie d’une croissance partagée

La société de télécommunications Orange Burkina Faso a tenu, le jeudi 26 mars 2026, l’édition 2025 de sa Convention Nationale des distributeurs agréés. Placée sous le thème « Cœur de réseau : l’humain au centre du Digital », cette rencontre annuelle a servi de cadre pour magnifier l’excellence, renforcer la collaboration et tracer les perspectives de croissance partagée entre l’opérateur et ses partenaires de distribution.

Événement incontournable de l’agenda de l’opérateur, cette convention rassemble l’ensemble des partenaires stratégiques autour des valeurs d’innovation et de performance.

Elle constitue une occasion privilégiée pour Orange Burkina Faso d’échanger sur les résultats de l’année écoulée, de partager les meilleures pratiques et de réaffirmer son soutien à l’amélioration continue de l’expérience client.

Pour cette édition 2025, les travaux se sont articulés autour de quatre objectifs majeurs visant à structurer l’activité commerciale. Il a été question de présenter des nouvelles offres et produits centrés sur les besoins des abonnés, de partage d’expériences pour insuffler une nouvelle dynamique au réseau marchand, d’identifier collectivement des défis et des opportunités du marché national et enfin, de distinguer les meilleurs distributeurs pour l’excellence de leurs résultats durant l’exercice écoulé.

La rencontre a connu l’intervention de Benjamin Kodombo, Directeur Commercial Adjoint grand public. Il a tenu à revenir sur le choix du thème « Cœur de réseau : l’humain au centre du Digital »

« Dans un monde où l’on parle d’intelligence artificielle, d’algorithmes et d’automatisation, nous avons voulu réaffirmer une évidence fondamentale : la technologie ne vaut que par l’usage que les hommes en font », a t’il expliqué.

Il a continué son propos en s’adressant aux distributeurs « Si le Digital est l’autoroute, vous en êtes les péages, les garagistes, mais aussi les guides. Autrement dit, sans vous, cette autoroute mène à nulle part. Ce thème est un hommage, mais aussi un rappel de notre ADN : chez Orange, nous ne vendons pas de la data, nous construisons des relations de confiance. Et cette confiance, c’est vous qui l’incarnez au quotidien, derrière un comptoir, dans un marché ou lors d’un dépannage chez un client ».

Face à la recrudescence des tentatives de fraude, Benjamin Kodombo a érigé le distributeur au rang de « gardien de la confiance numérique ». Pour la Direction, la Transition Digitale est un levier de sécurité et d’inclusion financière, permettant notamment une meilleure gestion de la trésorerie et la diversification des revenus via l’épargne ou le paiement marchand.

En écho à cette vision, Abdoulaye Touré, porte-parole des distributeurs agréés, a salué la qualité du dialogue entretenu avec la Direction Générale. Il a continué en soulignant que le thème de l’année agit comme une véritable boussole pour eux, acteurs de terrain.

Citant Victor Hugo, le porte-parole des distributeurs a rappelé la place centrale de l’agent. « La technologie est utile, mais l’humanité est indispensable. Nous sommes les visages et les voix qui incarnent Orange Money auprès des populations ».

Les distributeurs ont profité de cette tribune pour saluer plusieurs acquis stratégiques obtenus sous le management de la Directrice Générale. Il s’agit notamment de l’alignement tarifaire sur les opérations internationales pour rester compétitif face à la concurrence ; l’implication accrue des partenaires dans la conquête du marché international ; l’allègement des contraintes liées aux quotas d’enlèvement des kits solaires ; l’intégration des comptes marchands dans le circuit classique de distribution.

La convention 2025 s’est achevée sur une note de satisfaction générale. Pour joindre l’acte à la parole, Orange Burkina Faso a récompensé les performances exceptionnelles de son réseau. Les agents les plus méritants sont repartis avec des trophées et des distinctions.