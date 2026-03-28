Match amical Burkina Faso Vs Guinée-Bissau : 5-0 pour les débuts d’Amir Abdou !

Pour son baptême de feu, le nouvel entraîneur des Étalons, Amir Abdou, a défié la Guinée-Bissau ce samedi 28 mars 2026 au Stade du 4-Août de Ouagadougou, dans le cadre de la fenêtre FIFA. Pour ce premier test, les hommes du nouveau sélectionneur ont largement dominé ceux d’Emiliano Té sur le score fleuve de 5 buts à 0.

Les Étalons ont entamé la rencontre avec un bloc très haut pour ce premier rendez-vous sous l’ère Amir Abdou. Ils ont immédiatement étouffé l’équipe bissau-guinéenne, s’appuyant sur les accélérations de Bi Irié et le placement chirurgical de Landry Kaboré. Cette pression constante a payé à la 25e minute : profitant d’un ballon qui traînait dans la surface, le numéro 27, Landry Kaboré, a ouvert le score.

Loin de se contenter de cet avantage, les Étalons ont doublé la mise à la 39e minute. Sur un ballon repoussé par Irié dans la surface, Dango Ouattara a aggravé le score, offrant un break confortable au Onze national. C’est sur cet avantage de 2-0 que les 22 acteurs ont rejoint les vestiaires.

Le festival Elohim Moïse Kaboré

Au retour de la pause, le Burkina Faso a maintenu le rythme malgré quelques réajustements tactiques. À la 60e minute, le jeune Elohim Moïse Kaboré, pour sa toute première sélection, a inscrit un véritable bijou pour ouvrir son compteur sous le maillot national.

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L’entrée en jeu Géorgie Minoungou et Mohamed Konaté a permis de multiplier les offensives. Cette dynamique a profité une nouvelle fois à Elohim, qui a marqué l’histoire de cette rencontre en s’offrant un doublé, puis un triplé éclatant quelques minutes plus tard, scellant ainsi le sort du match 5-0.

Dans le cadre de ces journées FIFA, les deux équipes se retrouveront pour une seconde manche prévue le 31 mars 2026, toujours au Stade du 4-Août.