Soutien aux déplacés internes : Vivres et appui économique pour renforcer la résilience des populations à Ouagadougou

Dans le cadre du projet d’assistance aux personnes déplacées internes, aux sinistrés et aux communautés hôtes au Burkina Faso, la Croix-Rouge burkinabè a procédé, ce samedi 28 mars 2026 à Ouagadougou, à une remise de vivres (riz, huile, savon et autres produits de première nécessité), de kits scolaires, de kits d’hygiène ainsi que d’appuis financiers destinés au développement d’activités génératrices de revenus. Cette action a bénéficié aux personnes déplacées internes ainsi qu’aux familles hôtes vulnérables.

Mise en œuvre en partenariat avec la Croix-Rouge de Monaco, cette initiative vise à renforcer la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire. Au total, environ 200 ménages ont été touchés par cette assistance multiforme. Tandis que certains bénéficiaires ont reçu des vivres, des kits scolaires ou d’hygiène, d’autres ont bénéficié d’un appui financier pour le lancement d’activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à leur autonomisation.

Dieudonné Tiemtoré, représentant de la Croix-Rouge de Monaco au Burkina Faso, a rappelé que ce don s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Croix-Rouge burkinabè. Ce partenariat existe depuis 2011 et intervient dans les secteurs de l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement et dans la protection des enfants. «On intervient dans des projets d’urgence, et avec la situation sécuritaire que connaît le pays, on a été disponible pour pouvoir appuyer aussi l’assistance des personnes vulnérables, des personnes déplacées internes et des personnes hôtes », a-t-il justifié.

Il a précisé que le don est composé de riz, d’huile, de fournitures scolaires et des enveloppes pour des activités génératrices de revenus. «Là nous sommes à environ 1500 personnes bénéficiaires du projet cette année, l’année passée, on a eu autour de 2000 personnes bénéficiaires », a-t-il ajouté.

Représentant la ministre de la Famille et de la Solidarité, le directeur régional en charge de la famille et de la solidarité, Yousson Napon, a souligné que le contexte actuel du pays continue d’affecter durement les conditions de vie des populations, en particulier celles des femmes et des enfants.

«Face à cette réalité, il est de notre devoir collectif d’apporter des réponses concrètes coordonnées et durables. C’est dans cette dynamique que le présent projet a été conçu avec pour ambition d’apporter une assistance intégrée aux populations les plus vulnérables dans plusieurs localités de notre pays », a-t-il affirmé. Selon lui, ce projet apporte des réponses adaptées aux besoins essentiels des bénéficiaires. «Il s’agit d’une assistance intégrée qui touche à la fois à l’alimentation, à l’éducation, au soutien psychosocial, à la formation professionnelle et à l’autonomisation économique des femmes »,a-t-il appuyé.

Il a également indiqué qu’au-delà de cette remise, des actions de proximité sont menées par des volontaires qui sillonnent les ménages et les établissements scolaires afin d’assurer des paiements directs et un accompagnement personnalisé. « Garantissant du coup la transparence et l’efficacité des interventions », a-t-il indiqué.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs pour leur geste qui selon Harouna Sakandé (nom fictif) les dons reçus vont renforcer davantage leur résilience. En rappel, ce projet, désormais arrivé à échéance, a été mis en œuvre dans trois régions, notamment celles de l’Oubri, du Djôrô et du Kadiogo. Au total, plus de 3 500 ménages ont bénéficié de ses différentes interventions, traduisant l’ampleur de l’engagement humanitaire en faveur des populations vulnérables.

W. S

Burkina 24