Amical Burkina Faso Vs Guinée Bissau : « Je suis satisfait du résultat mais le contenu est à revoir » (Amir Abdou)

Le sélectionneur des Étalons Amir Abdou a réussi son baptême de feu. Pour sa première sortie avec les Étalons, son équipe s’est imposée par 5 à 0 face à la Guinée Bissau le samedi 28 mars 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou. Mais le technicien franco-comorien a reconnu que le contenu du jeu doit être amélioré.

« L’objectif était de revoir les fondations. Même s’il y a eu quelques imperfections ce soir. Je savais qu’offensivement, on était armés. Il y avait de la qualité. Ensuite, les joueurs devaient être meilleurs sur les transitions.

On défendait ensemble comme on a pu le faire aujourd’hui. Après, c’est bien de ne pas prendre de but et de marquer autant de buts », s’est expliqué Amir Abdou après son premier match à la tête des Étalons face à la Guinée Bissau.

L’équipe a réussi sa sortie avec cinq buts inscrits par Pierre Landry Kaboré, Dango Ouattara et Élohim Kaboré auteur d’un triplé pour son baptême de feu. Cependant, il s’agissait de la Guinée Bissau en face. Un adversaire absent à la dernière CAN. Mais le sélectionneur ne veut pas négliger l’adversaire.

Satisfait du résultat

« Comme je l’ai dit, il n’y a pas de petites équipes en Afrique. Ce sont des équipes qui iront chercher les qualifications pour une prochaine CAN. Je suis satisfait du résultat. Mais le contenu est à revoir. Il y a des choses à améliorer », admet Amir Abdou. Le temps de préparation a aussi joué, selon lui, sur la qualité de la production de l’équipe.

« On a eu peu de temps de travail. On a eu trois ou quatre jours. C’est peu pour mettre un jeu en place. Il y a des imperfections. On va essayer de les gommer au fil du temps. Ce n’est pas évident. Mais je crois en cette équipe.

Je crois en ces joueurs qu’ils peuvent permettre à la nation d’aller haut avec la détermination et beaucoup de vivacité », assure-t-il.

Le deuxième match amical des Etalons est prévue contre cette même équipe de la Guinée Bissau le 31 mars prochain, toujours au Stade du 4 Août de Ouagadougou.