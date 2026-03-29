« Ce n’est pas comme ça que j’appréhendais mes débuts », admet Elohim Kaboré

Élohim Kaboré a marqué les esprits pour ses débuts avec les Étalons du Burkina Faso. Agé de 19 ans et pour sa première sélection avec l’équipe nationale, le jeune attaquant burkinabè a réalisé un triplé.

Interrogé dans la zone mixte après son triplé, Élohim Kaboré s’est d’abord montré reconnaissant au créateur. « D’abord j’ai envie de dire gloire à Dieu, parce que pour ma première sélection, en tant qu’un jeune de 19 ans, je viens, ce n’est pas comme ça que j’appréhendais mes débuts en équipe nationale », reconnait-il, lui qui a presque raté ses premières touches de balle. Par la suite, il s’est ressaisi pour réaliser un triplé dans le match.

Une performance inattendue

« D’abord je suis très content d’être là, et voilà pour mes débuts, je me suis dit que j’allais, peut-être, marquer quelques buts. Mais j’ai eu l’idée de me mettre dedans avec le groupe et tout.

A vrai dire, je ne m’attendais pas à des débuts extraordinaires comme ça », assure-t-il. Avec une telle performance, il semble avoir aussi acquis la confiance du sélectionneur Amir Abdou qui a reconnu ses qualités en conférence de presse d’après-match.

« Et je pense que c’est la grâce de Dieu qui m’a permis ça. Et vraiment, je veux dire merci à tous et surtout merci au coach qui m’a fait conscience. Et voilà, gloire à Dieu », conclut-il. Élohim Kaboré, formé à l’ASEC d’Abidjan pourrait avoir l’occasion de confirmer le 31 mars prochain face à la même équipe pour le deuxième match amical.