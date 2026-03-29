Délégués médicaux du Burkina Faso : Une nouvelle équipe élue pour relever les défis du secteur

L’Association des délégués médicaux du Burkina Faso a tenu son assemblée générale élective afin de renouveler ses instances, ce samedi 28 mars 2026, à Ouagadougou.

Une nouvelle équipe préside désormais aux destinées de l’Association des délégués médicaux du Burkina.

Alex Séni, président sortant passe le flambeau à Édouard Hien Medah après un mandat de trois ans. Faisant son bilan après ces trois années, le président sortant, Alex Séni, a affirmé avoir travaillé à redorer l’image de leur corporation en créant des liens avec les différents ordres professionnels de la santé.

«Nous nous sommes approchés au niveau des autorités de régulation pour leur dire que nous existons, nous sommes une profession comme les autres», a-t-il dit.

Il a informé qu’ils ont également présenté leur structure à l’Agence nationale de régulation pharmaceutique, à qui ils ont exposé leurs différents enjeux et bénéficié de son accompagnement.

«Nous avons pu aussi faire adhérer beaucoup de personnes. Et aussi sensibiliser à ce que beaucoup respectent la législation afin qu’ils obtiennent leur autorisation d’exercice de la profession aux yeux de la loi burkinabè», a-t-il notifié.

En termes de difficultés, Alex Séni indique qu’elles étaient en grande partie liées à la méconnaissance de leur corporation. «Il a fallu beaucoup de sensibilisations. Et au-delà de ça aussi, certaines portes étaient difficiles d’accès en termes d’autorités, parce qu’on peut avoir des demandes des audiences qui vont prendre énormément de mois», a-t-il relevé.

Toutefois, il a déploré qu’il y a des sujets sur lesquels il aurait pu mieux avancer, mais qu’en raison de certaines contraintes, il n’a pas pu faire grand-chose. «Vraiment on a rencontré beaucoup de difficultés même l’adhésion des délégués beaucoup n’ont pas véritablement adhéré. Beaucoup attendaient nous voir à pied d’oeuvre avant d’adhérer», a-t-il déploré.

À l’endroit de la nouvelle équipe, il les a invités à se battre pour leur corporation et à faire preuve de volonté et de courage.

Quant au nouveau président, Edouard Hien Medah, il a promis de poursuivre les actions engagées par son prédécesseur. Il a fait savoir que son mandat portera sur deux volets : la reconnaissance juridique de la corporation et la formation. Il a également salué le travail abattu par le bureau sortant, dont il faisait lui-même partie.