Littérature : « L’atelier théâtre thérapeutique », un ouvrage pour panser les plaies de la crise

Le vendredi 27 mars 2026 à Ouagadougou, l’ouvrage « L’atelier théâtre thérapeutique » a été officiellement présenté au public. Co-écrit par Paul Pingdwindé Zoungrana et la psychologue Andrinette Yvonne Ouattara Tavi, ce livre propose d’utiliser l’art dramatique pour soigner les blessures psychologiques liées à l’insécurité.

Paru aux Éditions Lakalita, cet ouvrage de 118 pages se veut une réponse concrète aux conséquences mentales de la crise sécuritaire au Burkina Faso.

Il a été dédicacé à l’Institut de recherche théâtrale du Burkina (IRTB) a l’occasion de la Journée mondiale du théâtre. Ce livre fait suite à un premier volume publié en 2025 qui introduisait déjà le concept de « théâtre de l’apaisement ».

La présentation critique de l’œuvre a été assurée par le Dr Alidieta Drabo. Selon elle, le livre est structuré de manière pédagogique en trois grandes parties pour faciliter la compréhension du lecteur.

Elle a précisé que « l’objectif est de démontrer que le théâtre peut être un outil efficace pour exprimer des émotions refoulées, réguler le stress, restaurer l’estime de soi et recréer le lien social ».

L’ouvrage définit des termes importants comme le stress post-traumatique et s’appuie sur des faits réels. Contrairement au premier livre plus théorique, celui-ci apporte des preuves statistiques.

Les auteurs ont utilisé des tests psychologiques avant et après les ateliers pour mesurer précisément l’amélioration de l’état des patients.

Au cœur de cette recherche se trouve une expérience menée pendant un an à Gogo, dans la région du Nazinon. Dans cette localité, les personnes déplacées internes ne vivent pas dans des camps, mais sont intégrées directement dans les familles.

L’auteur, Paul Pingdwindé Zoungrana, a insisté sur l’importance de ce cadre. « L’expérience de Gogo est une expérience très importante pour l’histoire même de notre pays.

C’est un endroit où il n’y a pas de camps de personnes déplacées. Ce qui va aider déjà à l’apaisement parce que les gens sont déjà intégrés», a-t-il précisé.

L’auteur ne compte pas s’arrêter là. Il souhaite que cette méthode burkinabè profite à d’autres pays en crise. « Nous voulons travailler sur un glossaire d’exercices pour que cette forme de théâtre qui nous appartient puisse être exportée partout », a-t-il affirmé.

Le livre, vendu au prix de 12 000 FCFA, s’adresse aussi bien aux professionnels de la santé mentale qu’aux artistes désireux d’aider les populations vulnérables à se reconstruire par le jeu et l’expression.

Akim KY

Burkina 24