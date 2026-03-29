Ouagadougou : La 3ème édition du Forum du Digital explore les mutations du « Banking 3.0 »

L’Hôtel Première Classe+ de Ouagadougou a servi de cadre, le vendredi 27 mars 2026, au cocktail d’ouverture de la 3ème édition du Forum du Digital. Cette soirée inaugurale a marqué le lancement officiel de deux journées de réflexion et d’échanges placées sous le thème « Banking 3.0 : innovations digitales monétiques / révolution des actifs numériques ».

L’événement, qui se tient sous le haut parrainage du Docteur Aminata Zerbo, Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, a débuté par des présentations de Coris Money et Coris Bourse, des remises de distinctions ainsi que des sessions de networking visant à renforcer les synergies entre les acteurs de l’écosystème numérique.

Les participants ont assisté à des ateliers thématiques introductifs portant sur l’accélération des solutions de paiement digital et l’émergence de nouveaux modèles liés aux actifs numériques. Plusieurs témoignages ont illustré l’impact concret de la transformation digitale sur le continent africain.

Lamine Tall, représentant de Cauri Money Sénégal, a partagé son parcours d’entrepreneur ayant structuré une opération financière de 450 millions de francs CFA pour le compte de l’État du Sénégal.

Il a souligné que l’Afrique possède les ressources nécessaires pour son propre essor. « L’Afrique a tous les moyens aujourd’hui pour se développer, de par la force de sa jeunesse, et de ses aînés aussi », a-t-il déclaré.

Pour lui, l’un des enjeux majeurs reste la réduction des coûts de transfert de fonds, car le continent demeure l’une des zones les plus chères au monde pour ces transactions, nécessitant la création d’outils souverains pour contrôler les prix et faciliter le rapatriement des devises.

Dans la même perspective, Fernand Gorgo, représentant de la société Atome Pharma, a démontré comment le numérique transforme le secteur de la santé. Bien que spécialisée dans la pharmacie, son entreprise fonctionne presque intégralement en ligne grâce au travail à distance.

Il a précisé que cette organisation digitale a permis de distribuer environ 14 millions de traitements contre le paludisme à travers l’Afrique en 2025.

Les organisateurs ont ensuite réaffirmé que cette rencontre a été créée pour offrir un espace de dialogue permettant de favoriser le partage des expériences et contribuer à une meilleure appropriation des enjeux numériques.

Patrick Bouteu Wanang Junior, chef de projet du Forum du Digital, a dressé un état des lieux de l’usage des technologies au Burkina Faso. Il a relevé que 80% de ceux qui utilisent le digital ne le comprennent pas vraiment.

D’ou la nécessité de ce forum pour interconnecter les étudiants, les jeunes entrepreneurs et les PME avec des experts du domaine. Le forum se poursuit le samedi 28 mars avec des panels d’experts, des ateliers sur les investissements boursiers et des expositions de solutions technologiques innovantes destinées au public burkinabè.

Akim KY

Burkina 24