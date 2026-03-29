CinetPay : Six mois après la cyberattaque, le PDG Daniel Dindji fait le point

Six mois après la cyberattaque ayant perturbé ses activités en Afrique de l’Ouest, CinetPay s’exprime enfin. Dans un droit de réponse, son Directeur général, Daniel Dindji, revient sur les circonstances de l’incident, les mesures prises et les perspectives de l’entreprise, informe Startup medias.

Survenue en septembre 2025, l’attaque a touché simultanément plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Selon l’entreprise, elle a exploité une faille au niveau de l’interface de trésorerie inter-pays, entraînant des perturbations dans les flux financiers.

Face à cette situation, CinetPay affirme avoir rapidement alerté les autorités compétentes et engagé une collaboration avec les services judiciaires. En parallèle, les équipes techniques ont été mobilisées pour contenir l’incident et renforcer la sécurité de la plateforme.

Aujourd’hui, l’entreprise indique que ses activités ont repris normalement dans ses différents marchés, avec une base de clients toujours active.

Pour éviter de nouveaux incidents, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Il s’agit notamment de la segmentation des environnements de trésorerie par pays, de l’installation de systèmes de détection de fraude en temps réel et de la réalisation d’audits de sécurité par des cabinets indépendants. Le budget dédié à la cybersécurité a également été revu à la hausse, avec le recrutement d’experts spécialisés.

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CinetPay reconnaît toutefois que cette cyberattaque a entraîné des retards dans les paiements de certains partenaires marchands. Un plan de remboursement a été engagé et, selon la direction, la majorité des partenaires concernés a déjà été indemnisée. Le processus se poursuit pour les cas restants.

Concernant le différend avec DPay Limited, Daniel Dindji précise que le dossier est désormais entre les mains de la justice ivoirienne. Il indique que, bien que les remboursements aient été engagés, leur poursuite a été suspendue à la demande des autorités judiciaires, dans le cadre d’une enquête en cours.

Par ailleurs, l’entreprise évoque un incident survenu au Sénégal, impliquant un détournement de services par un marchand. Elle affirme avoir réagi en moins de 72 heures, avec la résiliation du contrat, le dépôt d’une plainte et le gel des fonds concernés.

Malgré cet épisode, CinetPay assure poursuivre son développement, avec de nouveaux produits en préparation. Pour son Directeur général, la priorité reste désormais de renforcer la confiance des partenaires et des utilisateurs. « Nous demandons à être jugés sur nos actes », a-t-il conclu.