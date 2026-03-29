Loterie : Avec une mise de 500 F CFA, Abdoul Kader Ouédraogo remporte 13 863 998 F CFA sur LONABET

Abdoul Kader Ouédraogo, technicien burkinabè en électricité, a reçu un chèque de 13 863 998 F CFA après avoir misé la somme de 500 F CFA sur LONABET, la plateforme de jeu de hasard en ligne de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB). La remise officielle du chèque a eu lieu ce dimanche 29 mars 2026, en marge de la 9ème édition du Grand Prix Cycliste 14. Par cet acte, la nationale des jeux de hasard réaffirme la fiabilité et la transparence de ses produits.

LONABET est un service de pari en ligne sur les événements sportifs, accessible via smartphone, tablette et ordinateur. Ce produit de la LONAB a fait un heureux gagnant à Ouagadougou ce dimanche. C’est des mains des responsables de la LONAB qu’Abdoul Kader Ouédraogo a reçu son chèque de 13 863 998 F CFA. Le visage rayonnant de joie, l’heureux gagnant a expliqué les circonstances de sa mise.

« D’habitude, je jouais sur d’autres plateformes. Mais quand j’ai vu l’application LONABET, je me suis renseigné et j’ai compris que c’était un produit de la LONAB. J’ai senti qu’il y avait du sérieux, alors j’ai téléchargé l’application pour tenter ma chance. Avec une mise de seulement 500 F, j’ai décroché cette somme. C’est un sentiment de profonde satisfaction qui m’anime actuellement », a-t-il confié.

Pour le technicien, ce gain représente un véritable coup de pouce qui lui permettra de concrétiser plusieurs projets déjà en vue. « À tous ceux qui doutent encore, je dis de continuer d’y croire car, dans la vie, chacun a sa chance. Il faut toujours essayer, car c’est en tentant le coup que l’on finit par gagner », a-t-il ajouté.

En rappel, ce prix a été remis lors de la 9ème édition du Grand Prix 14, une occasion pour les responsables de prouver au monde sportif la fiabilité de l’application.

« La particularité aujourd’hui, c’est que ce jeu en ligne, mis en place il y a trois ans, vient d’enregistrer son plus gros lot. Nous avons tenu à remettre ce prix ici car LONABET est avant tout dédié aux paris sportifs », a conclu Yamba Jean Zida représentant du directeur général de la LONAB.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24