Ouagadougou : Francky FP frappe fort avec « Wenaam La Feron », une mixtape entre ambition, egotrip et message pour la jeunesse

L’artiste burkinabè Francky FP, de son vrai nom Paré Franck Ahmed, a présenté en avant-première sa nouvelle mixtape intitulée « Wenaam La Feron », lors d’une listening party organisée le vendredi 27 mars 2026 à Ouagadougou. Une soirée marquée par l’écoute exclusive des titres du projet, en présence de fans et d’acteurs du milieu musical.

Composée de 10 titres, la mixtape reflète une évolution notable dans le style et l’écriture de Francky FP, qui poursuit sa progression depuis son premier projet « La Destinée des As ».

« J’ai opté pour une mixtape parce que ce format me permet d’explorer librement différentes sonorités et rythmes. Cela me donne la possibilité de tester de nouvelles choses tout en restant fidèle à mon univers artistique. Avec Wenaam La Feron, je voulais créer un projet qui inspire et qui reflète ce que nous vivons au quotidien au Burkina Faso.

Chaque morceau raconte une partie de mon expérience et j’espère que les jeunes y trouveront la force de croire en eux et d’avancer malgré les difficultés » a expliqué l’artiste concernant le choix du format.

Le projet adopte également un style égotrip, un registre typique du rap où l’artiste affirme sa personnalité et ses capacités. « L’egotrip, c’est ma manière de dire aux gens de s’affirmer et de croire en eux. Il ne s’agit pas seulement de parler de soi, mais de transmettre un message de confiance et de détermination à ceux qui écoutent », a-t-il précisé.

Le projet mêle le français, le mooré et le dioula, traduisant la volonté de l’artiste de toucher un public diversifié tout en affirmant ses racines. Le titre de la mixtape, qui signifie selon lui « seul Dieu est au-dessus », reflète sa philosophie et son engagement à persévérer et à se concentrer sur ses objectifs.

Présent lors de la soirée, le producteur Mamadou Dicko a salué le travail de l’artiste. « Je suis très fier de ce que mon artiste a proposé. Il a déjà fait sa part en livrant un projet solide et authentique. Maintenant, c’est au public de lui donner la force nécessaire pour aller loin», a-t-il indiqué.

Francky FP a également partagé ses ambitions pour la suite de sa carrière. « Mon objectif, c’est de montrer que notre musique peut voyager et toucher le monde. Je veux que Wenaam La Feron dépasse les frontières et mette en lumière la scène burkinabè à l’international », a-t-il souligné. Pour accompagner cette mixtape, plusieurs clips sont prévus afin de mettre en valeur la majorité des titres.

Francky FP souhaite également attirer l’attention sur un enjeu majeur pour les artistes burkinabè à savoir la prolifération des plateformes de streaming illégal, très utilisées par les internautes. Selon lui, ces pratiques freinent le développement de la musique locale et empêchent les artistes de vivre correctement de leur travail. Il espère que son engagement contribuera à sensibiliser le public et à encourager l’écoute sur les plateformes légales, afin de soutenir l’évolution du secteur culturel au Burkina Faso.

La mixtape est disponible sur toutes les plateformes de streaming légales et en clé USB au prix unitaire de 10 000 F CFA.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24