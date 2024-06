Musique : Francky FP lance son premier album « La Destinée des As »

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste rappeur burkinabè Francky FP a officiellement lancé son premier album « La Destinée des As », le dimanche 23 juin 2024, à Ouagadougou. Fort de 16 titres savamment concoctés, l’album a été présenté devant un parterre d’invités.

La suite après cette publicité

L’industrie musicale burkinabè gagne du terrain ces dernières années avec l’arrivée d’une nouvelle génération. RAP ; RNB ; HIP HOP ; l’Afro beat, montent en ascension, et entretiennent les mélomanes burkinabè. Parmi ces nouvelles figures de la musique burkinabè, un nom force l’admiration : Francky FP.

Révélé au grand public par son titre « Yelfo » lancé en 2022, et « Tenga » en 2023, il s’est très vite positionné comme l’un des talents les plus prometteurs de la sphère musicale burkinabè, et depuis lors, il dine sur la même table que des poids lourds de la musique au Burkina Faso.

Aujourd’hui, pour marquer son territoire et titiller la concurrence, l’artiste a tapé du poing sur la table. Conséquence, un album de 16 titres, et non des moindres. « La Destinée des As », c’est le nom donné à sa nouvelle sortie musicale. Dans un condensé de drill, de rap et du old school, il a fait montre de son savoir-faire du micro de la plus belle des manières.

« Embêtant », « Faso Rap », « Malin » en featuring avec Faïty Baby, « Gaam gaamin » en collaboration avec le Kundé d’or 2024, « Money », en featuring avec Rin-ka et Yungkrate, « Tu connais pas », en collaboration avec Sofiano, sont entre autres les titres de l’album. Pour viser l’international, il a également collaboré avec le roi de la drill Himra, qui écrit ses beaux jours dans l’industrie musicale ivoirien.

Plus aucun doute à se faire, Francky FP est un nom à écrire en lettres d’or dans l’arène musicale du Burkina, et ce depuis son sacre en tant que meilleure révélation à l’édition 2023 des Trophées du Rap. Pour asseoir son album, un concert est prévu un concert, « La rencontre des AS », le 27 juillet 2024, au CENASA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite