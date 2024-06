8e rencontre annuelle des partenaires de l’AFR100 : Les pays membres s’engagent à restaurer 129 millions d’ha d’ici 2030

publicite

Dar es-Salaam, la capitale de la Tanzanie a accueilli, du 20 au 22 juin 2024, la 8e rencontre annuelle des partenaires de l’initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique (AFR100). La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu le 21 juin 2024, sous la coprésidence de Angellah KAIRUKI, Ministre tanzanienne des ressources naturelles et du tourisme, et Max Andonirina FONTAINE, Ministre de l’environnement et du développement durable de Madagascar.

L’Afrique est reconnue comme un continent à fort potentiel agricole de par la fertilité de ses terres arables et les conditions climatiques favorables. Cependant, elle est confrontée à de nombreux défis qui affectent négativement les ressources environnementales, économiques et sociales de nombreux pays.

C’est dans ce contexte que s’est tenue dans la capitale Tanzanienne à Dar es salam la 8e rencontre annuelle des partenaires de l’initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique (AFR100). Les échanges ont porté essentiellement autour du thème « Restaurer les paysages forestiers pour une planète plus saine et des économies plus riches ».

Entre des visites terrains, des ateliers régionaux, des travaux en plénière et partage d’expérience sur les meilleures pratiques de restauration de pays comme la Somalie et la Tanzanie les différents participants se sont appesantis sur les défis environnementaux du moment. Ainsi donc, la rencontre a connu la présence effective de deux Ministres. Il s’agit de Angellah KAIRUKI, Ministre des Ressources Naturelles et du Tourisme de la République unie de Tanzanie et de Max Andonirina FONTAINE, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de Madagascar.

Dans son allocution d’ouverture Angellah KAIRUKI, a renouvelé l’engagement de son pays qui est de 5,2 millions d’ha. « Son Excellence Samia SULUHU, Présidente de la République a fait de la restauration des paysages forestiers un axe important de sa gouvernance. Le lancement d’une campagne visant à planter 5 millions d’arbres et l’organisation d’une campagne spéciale de reboisement dans sa ville natale à l’occasion de son anniversaire en sont les preuves », a-t-elle déclaré.

Le Coordonnateur de AFR100, Mamadou DIAKHITÉ, a salué l’engagement des dirigeants africains. « Cela traduit la volonté politique des dirigeants africains au plus haut niveau à l’atteinte des objectifs de l’AFR100. Grace à cet engagement nous sommes passés de 100 millions d’ha de promesses de restauration à un peu plus de 129 millions aujourd’hui», a-t-il souligné.

Il faut noter que depuis la première conférence tenue à Addis Abeba en octobre 2016, l’AFR100 travaille, en étroite collaboration avec les pays membres et les partenaires techniques et financiers, à atteindre son objectif qui est de restaurer 100 millions de terres dégradées à l’horizon 2030.

A 6 ans de l’échéance, le bilan à mi-parcours se chiffre à 34 pays ayant adhérés et un peu plus de 8 millions de terres déjà restaurées. Pour Max Andonirina FONTAINE, Ministre de l’environnement et du développement durable de Madagascar, il importe d’accélérer le processus car 2030 c’est déjà demain et plus de 70% de nos populations en milieu rural dépendent directement de la terre.

C’est pourquoi la conférence de Dar es Salam a invité les pays membres, n’ayant pas de plateforme nationale, à les finaliser rapidement en vue de permettre un suivi dynamique des engagements de chaque pays.

Mais où trouver les fonds pour financer la restauration au-delà de l’appui budgétaire des Partenaires techniques et financiers ? Le débat ainsi lancé à travers deux panels qui se sont focalisés sur les mécanismes visant à tirer parti du financement des partenaires de l’AFR100 pour étendre la restauration des paysages forestiers au niveau national y compris la mise en œuvre conjointe de projets et la mobilisation des ressources.

« L’Afrique est capable de financer elle-même la restauration de ses terres dégradées. Les mines et l’énergie peuvent y contribuer à travers des taxes spécifiques» se convainc Mamadou CISSOKHO Président d’honneur du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). La 9e édition de la conférence des partenaires de l’AFR100 aura lieu à Madagascar en 2025.

Idrissa KONDITAMDE depuis Dar es Salam,

Correspondance particulière pour Burkina 24

