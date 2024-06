« Le premier des Burkinabè n’est pas en sécurité s’il est à proximité de l’ambassade de France » (Moussa Ouédraogo)

publicite

Le mouvement le Faso, ma patrie a réitéré l’ultimatum donné à l’ambassade de France de déménager dans les plus brefs délais ce lundi 24 juin 2024.

5 juin 2024. C’est la date à laquelle la coordination nationale de veille citoyenne a donné un ultimatum d’un mois à l’ambassade de France de déménager de son site actuel. Compte tenu de l’échéance qui arrive à terme, le mouvement le Faso, ma patrie regroupé au sein de la coordination a invité les responsables de la représentation diplomatique au strict respect du délai.

« J’invite le représentant de l’ambassade de France au strict respect dudit délai. Il suffit qu’il ne soit pas dans notre zone. Le premier des Burkinabè n’est pas en sécurité s’il est à proximité de l’ambassade de France. L’ambassade de France peut éventuellement se trouver un autre cadre et mener ses activités comme il se doit », a indiqué Moussa Ouédraogo, porte-parole dudit mouvement.

Il a annoncé que ce vendredi 28 juin « ils iront leur annoncer (responsables de l’ambassade de France, NDLR) que la date arrive à échéance ». A défaut, ils tiendront des sit-in devant la représentation diplomatique. A l’entendre, le mouvement est catégorique à ce que l’ambassade de France déménage car « cela y va de la sécurité du premier des Burkinabè, le Président Ibrahim Traoré».

« C’est le peuple qui parle et qui décide et cela va en droite ligne avec notre souveraineté, on n’est pas soumis à qui que ce soit. Mais ce qui est bien pour le Burkina Faso et pour notre premier responsable, nos autorités c’est qu’ils puissent mener à bien leurs travaux », a rappelé Moussa Ouédraogo, porte-parole du mouvement le Faso, ma patrie.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

