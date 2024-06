Plateforme « ONEA clientèle » : La nationale de l’eau plonge dans le grand bain technologique

publicite

Roger Baro, ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, a officiellement lancé la nouvelle plateforme digitale de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) dénommée « ONEA clientèle », ce lundi 24 juin 2024, à Ouagadougou.

Pour Flandion Idrissa Sourabié, le Directeur général (DG) de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), cette application est bien plus simple qu’un outil technologique. « Elle incarne notre volonté de placer nos clients au cœur de nos préoccupations », a-t-il indiqué. En effet, a-t-il expliqué, grâce à cette application, lui et ses collaborateurs offrent à leurs usagers une interface accessible qui leur permettra d’interagir davantage avec leurs services.

Elle facilitera, a-t-il dit en sus, la communication entre l’ONEA et ses clients renforçant ainsi la transparence et la confiance. Le lancement de cette application, a en somme fait savoir le DG, représente un jalon majeur dans leur stratégie de digitalisation et de proximité avec leurs clients.

Le lancement de la présente plateforme digitale, selon le ministre Baro, s’inscrit dans la dynamique de dématérialisation des procédures administratives voulue par le gouvernement burkinabè. Il a expliqué que la demande de branchement en ligne ou e-branchement, identifiée comme procédure à dématérialiser, a été intégrée dans l’application « ONEA-clientèle ».

Téléchargeable sur Appstore ou Playstore selon que l’on a un Android ou un iPhone, l’application mobile dispose de plusieurs fonctionnalités. « Demande de branchement en ligne, possibilité de signaler des fuites, localisations de nos agences, assainissements vidangeurs, conseils, rappel des impayés, alertes ONEA, historique de consommation, mon compte abonné (factures payées, factures impayées, index, contact ONEA », a cité Benjamin Méda, Directeur du système d’exploitation à l’occasion de la présentation de l’application.

Collaborateur dans la réussite de cette innovation technologique, le ministère en charge de la transition digitale, a félicité et encouragé la nationale de l’eau et de l’assainissement à toujours faire vivre cette dimension de nouveauté et à faire de l’application un véritable outil stratégique pour la satisfaction de ses clients.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

