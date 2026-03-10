Banking 3.0 : Pourquoi votre manière de gérer l’argent va changer au Forum du Digital 3

À l’occasion de la 3e édition du Forum du Digital, prévue les 27 et 28 mars 2026 à Ouagadougou, la promotrice Sandra Wethé analyse l’évolution des services monétiques sous le prisme du « Banking 3.0 ». Dans cet entretien, la consultante détaille les indicateurs de l’inclusion financière au Burkina Faso et présente les dispositifs d’accompagnement destinés à sécuriser les actifs numériques pour les acteurs des secteurs formel et informel.

Burkina 24 : Madame la Promotrice, pourquoi avoir jugé nécessaire de créer le Forum du Digital au Burkina Faso et quel est l’objectif principal de cette 3e édition ?

Sandra Wethé : Déjà, il faut noter que le Forum du Digital a été spécifiquement pensé pour le Burkina Faso parce que c’est mon pays. La question que je me posais déjà à l’université était de savoir quelle plus-value j’allais laisser dans mon écosystème, dans ce pays qui m’a accueillie et où j’ai grandi.

C’est dans ce sens, forte de mon parcours à l’échelle internationale dans différents pays, que je me suis prêtée à l’exercice de créer le cabinet Digit’Art.

Celui-ci a pour objectif de former et, dans cette même lancée, de mettre en place un forum permettant la collaboration, l’échange et surtout la tenue de tables rondes entre les acteurs de tous les domaines d’activité.

Burkina 24 : En quoi le thème « Banking 3.0 : Innovations digitales monétiques / Révolution des actifs numériques » répond-il aux besoins actuels de l’économie burkinabè ?

Sandra Wethé : Je vais m’appuyer sur les chiffres. Il faut noter que le digital est en pleine expansion au Burkina Faso. Chaque année, nous sélectionnons des thématiques liées à des secteurs bien spécifiques : la première édition portait sur les fondamentaux du marketing digital et la deuxième sur l’optimisation de l’intelligence artificielle.

Cette troisième édition se tourne vers le secteur de la banque qui a montré, en termes de pertinence analytique, un marché en pleine expansion. C’est en ce sens que nous avons jugé cet objectif pertinent.

Notamment suite aux recommandations de nos aînés qui nous ont incités à mener des recherches approfondies pour montrer les opportunités que regorge la digitalisation du secteur bancaire au Burkina Faso.

Burkina 24 : Quelles sont les grandes articulations prévues pour ces deux jours de forum, les 27 et 28 mars 2026 à Ouaga 2000 ?

Sandra Wethé : Pour la première journée, il faut noter que nous avons prévu un cocktail d’ouverture. Les années antérieures, le cocktail de réseautage B2B avait lieu juste après les panels et les formations, mais nous avons voulu le ramener en début de soirée pour que tout acteur, cadre ou décideur burkinabè puisse y prendre part et ainsi créer un véritable réseau de networking.

L’innovation majeure réside dans la mise en place d’ateliers qui permettront la montée en compétences des participants. Le lendemain se tiendra la cérémonie officielle d’ouverture avec les officiels, ce qui donnera le coup d’envoi des masterclass, des ateliers et des formations sur toutes les thématiques liées au secteur bancaire.

Burkina 24 : Comment définissez-vous le concept de « Banking 3.0 » pour le grand public ?

Sandra Wethé : Le concept de « Banking 3.0 » rappelle simplement que nous sommes dans une nouvelle ère où la digitalisation bancaire est primordiale. En 2023, on enregistrait approximativement plus de 209 millions de comptes de monnaie électronique au Burkina Faso.

Environ 73 % des comptes sont ouverts ici et le taux d’inclusion financière, selon les sources de l’UMOA, atteint 72 %. Tout cela met en exergue la pertinence de cette thématique, notamment en ce qui concerne la numérisation des actifs en termes d’investissement.

Burkina 24 : L’un des objectifs affichés est l’intégration de millions de citoyens dans l’économie formelle : quels sont les leviers digitaux que vous comptez mettre en avant pour y parvenir ?

Sandra Wethé : Nous avons évoqué les ateliers, les masterclass et les formations qui rythmeront le forum. À cet effet, nous avons sélectionné les meilleurs experts de l’écosystème bancaire pour mettre l’accent sur les avantages, l’agilité, les innovations clés et les enjeux.

Il ne faut pas seulement noter les opportunités de la digitalisation, il y a aussi des risques. Je pense que mettre l’accent sur la gestion des risques permettra de lever les barrières qui empêchent encore certains acteurs de l’informel de rejoindre les millions de Burkinabè déjà bancarisés.

Burkina 24 : Comment ce forum compte-t-il rassurer les utilisateurs sur la sécurité des actifs numériques et des transactions monétiques ?

Sandra Wethé : À travers ce forum, nous voulons briser les barrières liées à l’insécurité, à l’instabilité ou aux risques de fraude liés au mobile banking, à l’usage des cartes bancaires ou à l’investissement en bourse.

Le forum sera ce canal, ce cercle d’échange qui permettra de souligner les opportunités du mobile banking, de la création d’un compte bancaire et de l’accès aux services des banques associées.

Il s’agit aussi de comprendre comment investir dans les actifs numériques (bourse, crypto) et de découvrir les solutions mises en place pour faciliter la bancarisation de chacun.

Burkina 24 : Quelle place occupe le secteur informel dans les discussions et les solutions qui seront présentées durant l’événement ?

Sandra Wethé : Le secteur informel occupe une place centrale. Mais je ne veux pas m’arrêter à l’informel : cela concerne tout le monde, car même dans le secteur formel, certains ont parfois peur d’utiliser certains produits ou services bancaires.

La cible du Forum du Digital est véritablement le grand public. Cela touche l’informel, le formel et la jeunesse ; en somme, toute personne possédant un smartphone et ayant la possibilité d’accéder aux services bancaires depuis son téléphone.

Burkina 24 : Quels sont les profils de participants attendus à cet événement ?

Sandra Wethé : C’est vraiment le grand public : tous ceux qui aimeraient comprendre l’investissement numérique, monter en compétences ou rencontrer des acteurs spécifiques. Bien qu’on parle de banque, ce n’est pas adressé qu’aux banquiers.

Cela concerne aussi bien le porteur de projet que l’entreprise lambda qui utilise les API bancaires comme monnaie d’échange. La jeunesse est d’ailleurs vivement conviée pour étoffer son carnet d’adresses et apprendre davantage.

Burkina 24 : Quel est l’intérêt pour un jeune entrepreneur ou une startup de la Fintech de prendre part à ce rendez-vous ?

Sandra Wethé : L’intérêt est grandiose. Comme je l’ai dit, c’est une rencontre très large qui permettra de créer un impact et surtout d’intégrer une communauté pour les dix éditions à venir.

Burkina 24 : Quelles sont les attentes de Digit’Art Consulting vis-à-vis des institutions financières et des régulateurs présents ?

Sandra Wethé : Nous attendons une forte implication de toutes les institutions, pas seulement financières, mais toutes celles qui se sentent interpellées par cette thématique et qui utilisent des moyens de paiement dans leur business actuel.

Au-delà du partenariat ou du sponsoring financier, l’enjeu est la création de nouvelles compétences et la compréhension des agilités de ce secteur d’activité.

Burkina 24 : Quelles sont les modalités d’inscription pour le public et où peut-on retrouver les informations complémentaires sur le forum ?

Sandra Wethé : La participation est totalement gratuite. Il suffit de remplir le lien que vous trouverez dans le texte pour générer votre badge en ligne. Le premier jour, à partir de 18h au niveau de Première Classe, vous pourrez nous contacter pour recevoir votre invitation. Le deuxième jour, le lancement officiel se fera en salle de conférences avec une participation ouverte à tous.

Burkina 24 : Un appel à lancer ?

Sandra Wethé : Le Forum du Digital est aujourd’hui un véritable tremplin qui suscite un fort intérêt, notamment de la part du gouvernement que nous remercions pour son accompagnement depuis la première édition.

Nous remercions également notre ministère de tutelle, et plus particulièrement son Excellence Dr Aminata Zerbo, ministre de la Transition Digitale, qui est notre marraine et nous soutient jour et nuit.

C’est un forum fait par des jeunes avec l’objectif de créer une synergie entre les acteurs de l’écosystème burkinabè. Vous avez tout intérêt à y participer pour vous informer et élargir votre carnet d’adresses.

Akim KY

Burkina 24