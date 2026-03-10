Burkina Faso : Le HCR salue la politique d’accueil et d’intégration des réfugiés du gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu dans l’après-midi du 9 mars 2026 une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), conduite par Ruvendrini Menikdiwela, assistante du Haut-Commissaire chargée de la protection.

Cette séance de travail, tenue en présence de plusieurs responsables de départements ministériels impliqués dans la gestion des réfugiés, s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail de la responsable onusienne dans le pays.

Selon Ruvendrini Menikdiwela, cette première visite au Burkina Faso vise à s’imprégner des conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI) vivant sur le territoire burkinabè. Elle a également pour objectif de reconnaître les efforts consentis par les autorités et les populations pour accueillir et protéger ces personnes contraintes de quitter leurs localités.

La représentante du HCR s’est notamment dite impressionnée par l’intégration des réfugiés au sein des communautés hôtes. « Ce qui m’a le plus impressionnée dès le début, c’est le fait que les réfugiés soient assimilés aux communautés locales dès leur arrivée. Ce n’est pas forcément le cas dans d’autres pays d’accueil », a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs salué l’hospitalité du peuple burkinabè et réaffirmé l’engagement du HCR à soutenir les efforts humanitaires du pays.

Du côté des autorités burkinabè, le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a salué cette visite de terrain, estimant qu’elle permettra aux partenaires internationaux de mieux comprendre la réalité du pays, au-delà de certaines perceptions véhiculées sur les réseaux sociaux.

Il a rappelé que la vision du gouvernement consiste à aller au-delà de l’assistance humanitaire classique en favorisant l’autonomisation des réfugiés et des personnes déplacées internes.

« Nous voulons sortir ces populations de l’assistanat permanent en leur donnant les moyens de se prendre en charge et de contribuer au développement des communautés qui les accueillent », a expliqué le chef de la diplomatie burkinabè.

Selon lui, l’objectif est de considérer les réfugiés non pas comme une charge, mais comme des acteurs capables de participer au développement économique et social des localités d’accueil.

Au cours de la rencontre, les représentants des ministères techniques, notamment ceux en charge de l’action humanitaire, de la justice et de la sécurité, ont présenté un aperçu de la situation sécuritaire et humanitaire du pays.

Les échanges ont également porté sur les défis liés à la mobilisation des financements nécessaires pour soutenir les politiques de relèvement des réfugiés, des personnes déplacées internes et des populations retournées dans leurs localités d’origine.

La cheffe de la délégation du HCR a salué cette approche inclusive du gouvernement burkinabè, qui met l’accent sur la réintégration, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Source : DCRP/MAE