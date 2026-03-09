Ligue du Kadiogo | Championnat de handball : L’AS Police renverse la SONABHY dans un match à rebondissements

Le championnat national de handball est lancé dans la Ligue du Kadiogo. La première affiche n’a pas manqué de spectacle. Pour ouvrir cette nouvelle édition, les regards étaient tournés vers l’opposition entre l’AS Police et l’AS SONABHY, un duel qui a tenu toutes ses promesses avec un scénario renversant le dimanche 8 mars 2026.

Dès les premières minutes, l’AS SONABHY impose son rythme. Les pétroliers entrent parfaitement dans la rencontre et affichent leurs ambitions. En moins de dix minutes de jeu, ils prennent une avance confortable de 7 à 1. Une entame tonitruante qui laisse penser à une soirée tranquille pour les joueurs de la SONABHY.

Mais les policiers ne comptent pas se laisser faire. Progressivement, l’AS Police retrouve ses repères et commence à réduire l’écart. Le score passe à 12-6, signe que la rencontre est loin d’être terminée. A la 23e minute de cette première période, l’AS SONABHY mène toujours, mais l’écart se resserre (12-8).

Deux minutes plus tard, les policiers continuent leur remontée et reviennent à 12-9. Face à cette pression, l’AS SONABHY est contrainte de demander un temps mort pour stopper l’élan adverse. À la pause, les pétroliers conservent toutefois l’avantage avec un score de 14 à 11.

La remontada de l’AS Police

Au retour des vestiaires, l’AS Police affiche un tout autre visage. Les policiers haussent le ton et intensifient leur jeu. Malgré quelques exclusions temporaires qui réduisent leurs effectifs, les joueurs de la SONABHY parviennent à garder un léger avantage et portent le score à 19-13.

Les policiers multiplient les offensives et parviennent à neutraliser l’homme fort de la SONABHY, le dossard numéro 6. L’écart fond peu à peu et passe à 20-18, puis 21-20. A la 16e minute de la seconde période, le jeu est interrompu pour un temps mort technique lié à des soins.

Le suspense atteint son comble lorsque l’AS Police égalise à 22-22 avant de passer devant pour la première fois de la rencontre (23-22). La fin de match devient irrespirable. A quelques minutes du terme, l’AS SONABHY demande un temps mort pour tenter de renverser la tendance.

Mais rien n’y fait : les policiers tiennent bon et s’imposent finalement 27 à 26. Une défaite difficile à digérer pour l’entraîneur de l’AS SONABHY, Souleymane Tiama. « On a perdu, ce n’est que le derby du championnat. Cette saison, on ne vient pas pour faire de la figuration. Le minimum, c’est de faire la finale. On va repartir travailler et revenir. On n’arrive pas à s’expliquer cette remontée jusqu’à perdre ce match », explique-t-il.

La peur surmontée

Du côté de l’AS Police, c’est plutôt le soulagement. Après un début de match compliqué, les policiers ont su trouver les ressources pour inverser la tendance. « Comme c’était le début du championnat, chaque joueur cherchait son repère sur le terrain. Il y avait la peur.

On est partis à la pause avec trois buts d’écart. On a fait comprendre que cette équipe était bien prenable. Si on corrige les erreurs de la première partie, facilement on gagne le match. Ce match, on l’a gagné par le cœur », avoue Abraham Sou, l’entraîneur de l’AS Police.

Pour cette saison, la Ligue du Kadiogo enregistre 32 équipes engagées dans les différentes catégories. Le championnat des petites catégories a d’ailleurs débuté depuis le 8 février. La Ligue du Centre nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle édition. « L’objectif, c’est de rehausser les médailles au niveau du championnat national.

On y travaille. Cette année, on va pouvoir faire mieux que l’année dernière », confie un responsable. Le championnat national se poursuivra dès le week-end prochain avec les prochaines rencontres, qui permettront de désigner les représentants de la Ligue du Kadiogo.