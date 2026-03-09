Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage – Lundi 09 Mars 2026

🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré »
📅 Résultats du Tirage – Lundi 09 Mars 2026
🎟️ Tirage N° 2026/029
Les numéros gagnants sont : 19 – 72 – 30 – 63 – 77 🎉🍀
💰 Et si la chance frappait à votre porte aujourd’hui ?
Tentez votre chance dès maintenant !
🌐 Jouez en ligne sur www.fasoloto.bf – rapide et sécurisé ✅
📍 Ou retrouvez nos vendeurs ambulants partout au Burkina Faso 🎟️
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! ✨
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
     
