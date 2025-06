Journée Mondiale du Réfugié 2025 : Le Burkina Faso réaffirme son engagement pour une intégration durable 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Bobo-Dioulasso a abrité le vendredi 20 juin 2025, la commémoration nationale de la Journée Mondiale du Réfugié (JMR), placée cette année sous le thème « Solidarité avec les réfugiés : quelle stratégie pour une meilleure intégration au Burkina Faso ? ». Organisée par le ministère en charge des Affaires étrangères en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), cette journée a permis de réaffirmer l’engagement du Burkina Faso en faveur des droits et de l’intégration des réfugiés.

Dans un discours lu par Madame le ministre délégué, Bêbgnasgon Stella Eldine Kabré/Kaboré, le Ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré a salué la solidarité du peuple burkinabè envers les réfugiés, malgré les défis internes que traverse le pays.

« Accueillir un réfugié, c’est lui rendre sa dignité humaine, lui offrir une nouvelle chance et contribuer à bâtir un avenir meilleur », a-t-elle affirmé.

Le gouvernement burkinabè, selon ses propos, s’est engagé dans une dynamique d’intégration locale comme solution durable. Une stratégie nationale et un plan d’action sont en cours d’élaboration, avec pour objectif l’adoption d’ici fin 2025 de mesures concrètes facilitant l’accès des réfugiés à l’état civil, à la santé, à l’éducation, à la terre et à la formation professionnelle.

Des actions concrètes en faveur de l’intégration

En marge de la cérémonie officielle, plusieurs activités ont été organisées à Bobo-Dioulasso et dans d’autres localités depuis le 18 juin. Il s’agit notamment d’une journée de salubrité, d’une conférence publique à l’université et de campagnes de sensibilisation, visant à renforcer l’esprit d’hospitalité et de tolérance.

Madame Kabré/Kaboré a souligné l’importance de faire comprendre aux populations, en particulier les jeunes, les réalités vécues par les réfugiés et déplacés internes, insistant sur la nécessité d’une prise de conscience collective.

Un témoignage « émouvant » de la communauté réfugiée

Présent à la cérémonie, François Bachinwa, porte-parole des réfugiés au Burkina Faso, a exprimé la gratitude de sa communauté : « Même si nous ne sommes pas chez nous, nous nous sentons chez nous grâce à l’accueil et au soutien de la population burkinabè. »

Installé depuis 45 ans au Burkina Faso, il a exhorté ses compatriotes réfugiés à faire preuve de solidarité, de dignité et d’engagement citoyen pour contribuer au développement de leur terre d’accueil.

Le HCR appelle à passer des paroles aux actes

De son côté, Maurice Jean Paul, représentant résident du HCR, a rappelé que le Burkina Faso accueille actuellement 41 745 réfugiés, majoritairement maliens, répartis entre les villes de Dori, Djibo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Il a insisté sur la nécessité d’agir concrètement : « La solidarité doit aller au-delà des discours. Il est temps de poser des actes, pour que les réfugiés puissent aussi contribuer activement à la résilience et au développement de nos communautés. », a-t-il affirmé.

La commémoration de cette journée a été l’occasion pour les autorités burkinabè et leurs partenaires de renouveler leur engagement envers les réfugiés. Selon les organisateurs de l’événement, le message est clair : au Burkina Faso, les réfugiés ne sont pas considérés comme un fardeau, mais comme une richesse humaine et culturelle à valoriser.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24