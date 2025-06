Solidarité avec les réfugiés : La CONAREF et le HCR sensibilisent les étudiants de l’Université Aube-Nouvelle de Bobo-Dioulasso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du réfugié, la Commission nationale pour les Réfugiés (CONAREF), en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a organisé une conférence publique à l’Université Aube-Nouvelle de Bobo-Dioulasso, le 18 juin 2025. Cette initiative vise à sensibiliser les étudiants et les acteurs du monde universitaire sur les droits des réfugiés et les mécanismes mis en œuvre au Burkina Faso pour assurer leur protection et leur intégration.

Placée sous le thème global de la Journée mondiale du réfugié « Solidarité avec les réfugiés », cette rencontre a permis de mieux comprendre les rôles et mandats respectifs du HCR et de la CONAREF.

Oumarou Kologo, Secrétaire permanent de la CONAREF, a tenu à rappeler que « le mandat du HCR et celui de la CONAREF se complètent » et qu’ils visent tous deux à « trouver des solutions durables pour les réfugiés présents au Burkina Faso ».

Miser sur la jeunesse, l’avenir du pays

M. Kologo a insisté sur le rôle essentiel des jeunes : « Le choix porté aux étudiants s’explique par le fait que ce sont eux l’avenir. Demain, ce sont eux qui vont gérer. »

Il a souhaité leur transmettre les bonnes informations et déconstruire les préjugés : « Le réfugié n’est pas une personne à fuir. Il peut être un atout, porteur d’expériences et parfois même un camarade d’université. » Il a encouragé les étudiants à devenir des vecteurs de sensibilisation à leur tour.

Des messages pour préparer demain

De son côté, Aboubacar Maman Gambo, chef du bureau du HCR à Bobo, a livré trois messages clés à l’assemblée : « Demain se prépare aujourd’hui » ; « Le meilleur investissement est l’investissement humain » ; « Chaque étudiant a un rôle et des responsabilités ».

Sur le même sujet 👉🏿 Burkina Faso : Le HCR appelle à une solution humanitaire urgente de la part de la communauté internationale

Il a rappelé que les futurs cadres doivent être outillés pour faire face à des contextes de crise humanitaire. « Ces étudiants seront demain les représentants de l’État dans les localités. Il est essentiel qu’ils comprennent dès à présent les enjeux liés aux réfugiés et aux déplacés internes », a-t-il affirmé.

Une conférence bien accueillie par les étudiants

L’auditoire, composé majoritairement d’étudiants de première année, s’est montré très réceptif. Cheick Oumar Fofana, étudiant en Génie civil, a exprimé sa satisfaction : « Grâce à cette conférence, je comprends mieux les objectifs du HCR et les protections accordées aux réfugiés. Je sais désormais faire la distinction entre réfugié, demandeur d’asile et déplacé interne. »

Pour Prisca Coulibaly, étudiante en Gestion de projets, cette rencontre représente une véritable opportunité : « C’est un acquis très important pour ma filière. Le HCR œuvre pour la réintégration et l’épanouissement des réfugiés, et c’est motivant de voir que nous pouvons aussi contribuer à cette dynamique. »

Former pour bâtir une société plus inclusive

Selon les organisateurs, à travers cette conférence, la CONAREF et le HCR entendent bâtir une culture de solidarité, de compréhension mutuelle et de responsabilité partagée autour de la cause des réfugiés.

En formant et en informant la jeunesse estudiantine, ces institutions souhaitent poser les bases d’une société plus inclusive et résiliente face aux défis humanitaires contemporains.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24