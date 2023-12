Burkina Faso : Des Hommes de médias outillés sur la problématique de la protection internationale des réfugiés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après deux jours d’échanges, de partage d’expériences et de sensibilisation sur la problématique de la protection internationale accordée aux réfugiés, l’atelier de formation et de sensibilisation sur la problématique de la protection internationale accordée aux réfugiés, initié par la CONAREF à l’endroit des Hommes de médias, a été officiellement refermé. C’était ce mercredi 20 décembre 2023, à Ziniaré, dans le Plateau-central.

La suite après cette publicité

Il s’est agi pour la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), durant deux jours, du 19 au 20 décembre 2023, d’échanger, de partager ses expériences et de sensibiliser les Hommes de médias sur la problématique de la protection internationale accordée aux réfugiés.

Pour ce faire, plusieurs communications dispensées ont permis de mieux découvrir la CONAREF et son mandat, de visiter les droits et devoirs des réfugiés au Burkina Faso, de passer en revue le cadre juridique de la protection internationale, de connaitre les documents délivrés aux réfugiés au Burkina Faso, d’avoir une idée sur la gestion de la migration mixte et la question d’apatridie et d’être renforcés en communication en temps de crise.

Solomane Nikiéma, participant, dit avoir pu mieux cerner le sens de certains concepts qu’il utilisait. « Au cours de cette formation, j’ai connu des notions telles qu’apatride, demandeur d’asile, réfugié que j’utilisais sans trop maitriser leur sens réel. C’est une formation qui m’a permis d’apprendre beaucoup de choses que je compte mettre en pratique à l’occasion de mes prochains reportages », a-t-il déclaré.

Désormais, il dit savoir où s’orienter en cas de besoin d’informations sur des questions ayant trait aux questions de réfugiés, demandeurs d’asile, etc. « Maintenant, je sais où m’orienter au cas où j’ai un reportage qui traite des réfugiés, des demandeurs d’asile… », a-t-il déclaré.

Adama Kindo, Chef du département de l’éligibilité et de la protection internationale, au nom du du Secrétaire permanent de la CONAREF, a fait savoir sa satisfaction au terme de l’atelier tant au niveau de la présence des Hommes de médias qu’au niveau de leur participation active lors des échanges. Le pari, dit-il, a été gagné.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite