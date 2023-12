Burkina Faso : 38 026 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés à la date du 31 octobre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) a initié, au profit des Hommes de média, un atelier de formation et de sensibilisation sur la problématique de la protection internationale accordée aux réfugiés. Prévu pour durer deux jours, ledit atelier a été officiellement ouvert ce mardi 19 décembre 2023, à Ziniaré, dans la région du Plateau-central.

La suite après cette publicité

Selon la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), à la date du 31 octobre 2023, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile enregistrés sur le territoire national fait état de 38 026 personnes, avec une majorité de réfugiés de nationalité malienne. Et dire que, c’est au nom de la solidarité internationale et conformément au principe du partage de responsabilité que le Burkina Faso se doit d’accorder aide, assistance et protection à ces populations vulnérables.

C’est ainsi que, parallèlement à l’une de ses attributions, notamment de sensibiliser tous les acteurs concernés, la CONAREF a voulu la tenue, à l’endroit des Hommes de média, d’un atelier de formation et de sensibilisation sur la problématique de la protection internationale accordée aux réfugiés.

L’objectif global dudit atelier est d’informer et de sensibiliser les professionnels de média sur la protection internationale dans la perspective de leur permettre de vulgariser les droits et devoirs des réfugiés.

Mireille Adéline Sama/Bicaba, Conseillère technique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, présidant la cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier, a exhorté les participants à prendre part de façon active aux échanges, à faire des contributions ou à demander plus de clarification pour une bonne compréhension de la question de protection internationale.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite