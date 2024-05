Solidarité nationale : Le ministère en charge de l’action sociale reçoit des vivres de COGEB

publicite

Le ministère en charge de l’action sociale a reçu ce mardi 7 mai 2024 un important don de vivres au profit des personnes déplacées internes. C’est l’entreprise COGEB qui a laissé parler son cœur au profit de ces personnes vulnérables.

« Nous sommes venus au nom du groupe COGEB apporter notre modeste contribution pour les personnes nécessiteuses », a indiqué Moctar Mando, président du groupe COGEB.

Il a effectué une remise symbolique du don après une entrevue avec la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé/Diallo.

Pour le premier responsable de COGEB, « c’est ensemble qu’on pourra bâtir notre Faso ». Il a dit répondre à l’appel du chef de l’État qui a invité à la solidarité. « On a répondu présent, on a toujours répondu présent et on répondra toujours présent (à l’appel à la solidarité, NDLR) », a assuré Moctar Mando, à la tête d’une délégation de l’entreprise.

Le don est composé de sacs de riz, de cartons d’huile alimentaire, bref de vivres. Un don au nom de la solidarité.

Quoi de plus normal selon le Premier responsable de COGEB. « Au-delà de participer à l’employabilité dans ce pays que nous faisons de façon patriotique, nous pouvons aussi participer, par ce genre de don », a souligné Moctar Mado.

Il a indiqué que ce qui a guidé ce geste, c’est la volonté de soulager les personnes nécessiteuses du moment et participer à la solidarité nationale.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

