Enko schools Ouaga : C’est parti pour les soutenances en vue de l’obtention du baccalauréat international

Les examens en vue de l’obtention du baccalauréat international ont débuté à Enko schools Ouaga, ce mercredi 20 décembre 2023. Au total, 17 impétrants devront se prêter à l’exercice de la soutenance, première étape d’évaluation desdits examens.

Mukama Prince, élève en classe de Terminale, est l’un des premiers impétrants à défendre son thème. « Etude de la dégradation de la langue française » est l’intitulé de son thème. Il a été question, a-t-il expliqué, d’analyser l’impact de la question socioculturelle particulière sur la forme et l’usage de la langue française.

Aussi a-t-il été question, a-t-il poursuivi, de faire savoir que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact néfaste chez les adolescents de par leur mauvais usage de la langue.

Linda Kaboré, une autre impétrante, se dit déjà prête pour l’université. « Je me sens vraiment prête et préparée pour l’avenir à l’université, parce que normalement la soutenance se fait à l’université, mais déjà ici dans le programme de diplôme international, on nous prépare à affronter les difficultés de l’université en nous faisant faire des mémoires de 4 000 mots et des évaluations internes sur lesquelles nous pouvons travailler sur des thèmes de recherche qui nous passionnent vraiment », a-t-elle indiqué.

Selon Amidou Achraf, Coordinateur du programme du diplôme du baccalauréat international à Enko Ouaga, le mémoire est obligatoire pour l’obtention dudit diplôme. « Le mémoire fait partie des composantes obligatoires pour l’obtention du diplôme du baccalauréat international. C’est un travail qui se fait par les élèves, et ils choisissent une thématique de leur choix », a-t-il indiqué.

En rappel, ces soutenances sont une première étape pour ces futurs aspirants au baccalauréat international. Un examen sur table, prévu pour le mois de mai 2024, devrait constituer la seconde étape.

Amidou OUEDRAOGO & Phalek PARDEVAN (stagiaires)

Burkina 24

