Soutenance à Enko Schools/Ouaga : Jessica Soubeiga questionne l’effet de l’intervention du gouvernement sur la consommation des boissons

publicite

0 Partages Partager Twitter

La session de soutenance de mémoire à Enko Schools/Ouaga s’est ouverte ce mercredi 20 décembre 2023 à Ouagadougou. « Effet de l’intervention du gouvernement sur la consommation des boissons alcoolisées et sucrées au Burkina Faso » est le thème défendu par l’élève Jessica Soubeiga en économie.

La suite après cette publicité

Dans le cadre du programme du baccalauréat international, Enko Schools/Ouaga a organisé une session de soutenance de mémoire au profit des élèves de terminale. C’est l’une des étapes pour l’obtention du diplôme de Baccalauréat International.

Tous les élèves comme Jessica Soubeiga sont alors demandés de présenter les travaux de leurs recherches sur un thème de leurs choix dans les différentes matières dispensées en classe. Et Enko Ouaga est la première école accréditée à offrir le programme de diplôme de baccalauréat international au Burkina Faso.

Dans le module de l’économie, « Effet de l’intervention du gouvernement sur la consommation des boissons alcoolisées et sucrées au Burkina Faso » était le thème défendu par Jessica Soubeiga. Le choix de ce thème part d’un constat qui indique la consommation en grande quantité de l’alcool au Burkina Faso.

« Dans quelle mesure les différentes taxes imposées sur les boissons alcoolisées et sucrées ont affecté la consommation de ces biens au Burkina Faso ? », s’interroge l’impétrante. A l’entendre, l’objectif était de montrer l’impact de la taxe sur la consommation des boissons alcoolisées et sucrées.

A l’issu de ses recherches, Jessica Soubeiga établit que cette taxe a eu plus d’impact sur les boissons sucrées et non sur les boissons alcoolisées. « Il ressort que la taxe a eu des impacts seulement sur les boissons sucrées mais pas réellement sur les boissons alcoolisées. Cela est peut-être dû au fait que l’alcool est un bien addictif et a conduit à un bien inélastique », a-t-elle indiqué.

Selon Amidou Achraf, coordonnateur du programme de baccalauréat international à Enko Ouaga, cette soutenance constitue l’avant dernière étape du processus d’obtention du diplôme. « Lors du processus d’obtention du diplôme, nous avons trois différentes sessions dites obligatoires.

Nous avons la session de réflexion initiale, ensuite la séance de réflexion intermédiaire et la dernière qui est la soutenance qui a pour objectif de permettre aux membres du jury ou au superviseur de s’assurer de l’authenticité de la paternité du travail à l’élève », a-t-il précisé.

Amidou OUEDRAOGO & Phalek PARDEVAN (Stagiaires)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite