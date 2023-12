Burkina Faso : Vers l’opérationnalisation de l’Institut de recherches et de spécifications en matière de sécurité

publicite

L’Académie de police a tenu, ce mercredi 20 décembre 2023 à Ouagadougou, un atelier de validation de l’étude de faisabilité technique du projet d’opérationnalisation de l’institut de recherches et de spécifications en matière de sécurité.

« Nous avons imaginé ce projet parce que nous pensons qu’au niveau du Burkina Faso nous disposons des compétences en matière de sécurité. Cela, c’est pour pouvoir rassembler tout ce levier de compétence pour permettre de dispenser des formations, de réaliser des études en matière de sécurité et cela va permettre de pouvoir compléter les actions des autorités en place qui sont en train de lutter contre le terrorisme. Donc la recherche qui va compléter l’action dans bien de domaines surtout en sécurité », a déclaré le directeur général de l’académie de la police, Dr Edmond Tapsoba.

Réalisée par le cabinet Virtualyze, l’étude de faisabilité technique du projet d’opérationnalisation de l’institut de recherches et de spécifications en matière de sécurité, se révèle importante à écouter Thiabrimani Boris Ouoba, son directeur général. « Elle représente une vision, celle d’un monde où la sécurité est non seulement une priorité, mais aussi une réalité tangible pour tous. L’Institut de Recherche, de Perfectionnement et de coopération en matière de sécurité est le vaisseau amiral de cette vision, piloté par l’innovation, la technologie de pointe et une expertise inégalée », a-t-il souligné.

Et pour son opérationnalisation, les acteurs du domaine ont, durant cet atelier examiné les études du cabinet sur les modules de formation, les filières de formations, les profils des formateurs, déterminé les équipements nécessaires pour la mise en place de cet institut et les infrastructures nécessaires.

« L’Institut sera un centre d’excellence, un lieu où la recherche, le développement et la formation se rencontrent pour créer des solutions de sécurité novatrices et efficaces », a fait savoir le directeur général du cabinet Virtualyze.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

