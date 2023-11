Burkina Faso : Le HCR appelle à une solution humanitaire urgente de la part de la communauté internationale

publicite

Le directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Abdouraouf Gnon-Kondé, a animé un point de presse ce mercredi 22 novembre 2023 à Ouagadougou. Il a attiré l’attention de la communauté internationale sur la situation humanitaire au Burkina Faso. Cette déclaration fait suite à une visite du Haut-Commissaire Assistant, chargé des Opérations de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans la région du Nord au Burkina Faso.

L’insécurité sévit dans les pays du Sahel avec comme corollaires le déplacement massif de la population. Ce qui constitue un défi humanitaire pour les autorités du pays et les organisations humanitaires à l’image de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Dans le but de relever ce défi humanitaire, le Haut-Commissaire Assistant, chargé des Opérations de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Raouf Mazou, en compagnie du directeur régional du HCR pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Abdouraouf GNON-KONDE, ont effectué une visite terrain dans la région du Nord, l’une des régions les plus touchées par l’insécurité.

Pour Abdouraouf Gnon-Kondé, directeur régional du HCR pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, cette sortie terrain permet de toucher du doigt les réalités du terrain. « Cette visite a permis de toucher du doigt les réalités du terrain, de mieux connaitre la situation et les besoins des populations affectées, et de s’enquérir des défis auxquels le HCR et ses partenaires sont confrontés afin de mieux construire un plaidoyer en faveur d’une meilleure réponse, prenant en compte les besoins réels sur le terrain », a-t-il indiqué.

Selon le Haut-commissaire chargé des Opérations pour le HCR, Raouf Mazou, la situation humanitaire au Burkina est alarmante et préoccupante. « La situation est extrêmement préoccupante. J’ai vu des ménages déplacés composés essentiellement de femmes et d’enfants qui dorment à l’air libre, sous des arbres ou dans des abris de fortunes. Exposés à tous les risques et dangers que l’on peut imaginer », a-t-il déclaré.

Pour lui, la crise au sahel plus particulièrement celle du Burkina Faso est reléguée au second rang par la communauté internationale avec la multiplicité des crises dans le monde. Il lance un appel à une solution humanitaire urgente de la part de la communauté internationale pour soulager la souffrance des populations victimes de cette violence inouïe.

Le haut-commissaire assistant a profité de son séjour au Burkina Faso pour échanger avec les autorités de la transition, féliciter le gouvernement pour ses efforts de sécurisation du territoire et sa coopération avec le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR). Il a plaidé pour une meilleure protection des civils et des humanitaires.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

