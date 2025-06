Présidentielle en Côte d’Ivoire : Dans la ferveur du 2ème congrès du RHDP, Alassane Ouattara promet « murir la réflexion » à propos de sa candidature

publicite

En Côte d’Ivoire, la deuxième journée du Congrès du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), bat son plein avec une mobilisation tant dans les périmètres que dans l’enceinte du stade olympique d’Ebimpé, Anyama à Abidjan ce dimanche 22 juin 2025. Le point culminant de ce congrès était la prise de parole du président sortant qui a finalement promis réfléchir sur l’idée de sa candidature. Il faudrait alors attendre encore pour connaître le candidat du parti au pouvoir à la Présidentielle ivoirienne d’octobre 2025.

C’est dans une ambiance survoltée que le Président du RHDP, Président de la République de Côte d‘Ivoire face à plus de 60.000 militants au stade olympique d’Ebimpé dans la commune d‘Anyama, Abidjan a pris la parole.

Rendant un hommage aux acteurs de la création du RHDP, groupement politique puis parti politique, Alassane Ouattara a dit sa fierté de le voir aujourd’hui « plus qu’un parti, mais une famille forte » se fiant à sa représentativité majoritaire au parlement, au sénat et bien plus.

Alassane Ouattara face à ses militants a rappelé les performances de sa gouvernance. « Chers militants et militantes, nous n’avons que reconstruit la Côte d’Ivoire. Nous avons transformé la Côte d’Ivoire pour les fils et filles de ce pays », promettant que le 25 octobre, date de la présidentielle ivoirienne, « tout se passera bien. Faîtes-moi confiance », avant de dire « oui je vous ai entendus ».

Au moment où l’on s’attendait à ce qu’il en dise davantage, à la surprise générale, Alassane Ouattara appelle à l’indulgence de ses militants promettant « mûrir la réflexion » avant de se prononcer. Le climat politique en Côte d’Ivoire est lourd et chargé après l’exclusion de leaders sérieux de l’opposition dont Laurent Gbagbo du PPA-CI, Tidjane Thiam du PDCI et Guillaume Soro.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire