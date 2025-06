publicite

En Côte d’Ivoire, l’ex-chef de l’Etat, Laurent Gbagbo et président du Parti des Peuples Africains (PPA-CI), a tenu un meeting le samedi 7 juin 2025 à Port-Bouët, Abidjan. Cette rencontre avec ses militants s’inscrit dans le cadre de ses rencontres itinérantes dites « Côcôcô, c’est Gbagbo » à travers le district d’Abidjan et le pays. Au cours de ce meeting, l’on a reconnu un Laurent Gbagbo très offensif et prêt à en découdre pour lutter contre « l’injustice » de sa radiation de la liste électorale définitive et empêcher un « 4ème mandat » du Président Alassane Ouattara.

C’est officiel depuis le mercredi 04 juin dernier, Laurent Gbagbo, Cheick Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ne pourront pas se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire. Mais pour ces derniers, cette annonce marque le début d’une série de contestations multiples et multiformes pour plus d’inclusivité lors de cette échéance électorale.

« Ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu’on se batte, on va se battre », a clamé le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, très pimpant devant un public acquis à sa cause dans la commune de Port-Bouët. Pour lui le régime en place a franchi l’infranchissable en actant son exclusion de la liste électorale définitive. « Attention ! Vous êtes en train d’aller trop loin ! » a-t-il tiré la sonnette d’alarme sous les acclamations d’environ 20.000 personnes.

Très remonté, Laurent Gbagbo est resté ferme : « Quand tu viens me voir, moi le fils de Koudou, pour me dire que je ne suis pas candidat, il faut bien regarder ton … et ton pantalon avant de venir me parler ! ».

Par ailleurs, il promet que le Président Alassane Ouattara ne sera pas candidat pour un 4ème mandat. « Maintenant, tu veux faire un 4ᵉ mandat, mais est-ce que Gon Coulibaly est décédé encore ? ( …) Celui qui veut faire un 4ᵉ mandat, on fera tout pour qu’il ne soit pas candidat ».

Dans un style bien à lui, teinté d’ironie et de provocation, Laurent Gbagbo a également évoqué les critiques sur son âge. « Il y a des gens qui disent que Gbagbo est trop vieux pour revenir au pouvoir. Mais entre Alassane Ouattara et moi, qui est vieux ? », a interpellé l’ancien chef de l’État, avant de promettre que le moment d’occuper les rues d’Abidjan pour pousser vers la sortie le régime en place n’est pas très loin.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire