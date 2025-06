Coupe du Faso 2025 : Le Rahimo FC tient sa revanche et décroche un deuxième trophée face au Sporting FC

publicite

Le Rahimo FC de Bobo-Dioulasso a soulevé, ce dimanche 8 juin 2025, sa deuxième Coupe du Faso, après celle de 2019, en venant à bout du Sporting Club des Cascades au terme d’une finale âprement disputée (1-1, 3-1 tab), au Stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé cette finale.

Un an plus tôt, sous le même regard du chef de l’Etat Ibrahim Traoré,, Rahimo FC voyait son rêve s’écrouler en finale, battu aux tirs au but par l’Étoile Filante de Ouagadougou (5-4). Cette fois, le club fondé par Rahim Ouédraogo n’a pas laissé l’histoire se répéter. Comme l’année passée, c’est au même exercice des tirs au but qu’il a pris sa revanche.

La rencontre démarre sur un rythme soutenu, et c’est le Sporting Club des Cascades qui frappe le premier. A la 16e minute, Nouhoum Bamba, sur un centre-tir qu’inattendu, surprend le gardien adverse en lobant parfaitement la balle. 1-0 pour les Cascades, un avantage que le Sporting conservera jusqu’à la pause.

La deuxième période favorable à Rahimo FC

Mais au retour des vestiaires, Rahimo revient avec des intentions claires. A la 62e minute, Abdoul Rachid Ouédraogo déborde sur le flanc droit et adresse un centre millimétré dans la surface. Souleymane Kano s’élève plus haut que tout le monde et place une tête puissante pour égaliser (1-1).

Dans les derniers instants, le Sporting frôle le but libérateur à deux reprises. D’abord sur une combinaison dans la surface, où Mathieu Konvolbo intervient in extremis. Puis, sur le corner qui suit, Nouhoum Koné envoie le ballon au premier poteau, Yacouba Diarra surgit et place une tête piquée qui frôle la transversale.

Le sacre aux tirs au but

Les deux équipes ne parviendront pas à se départager dans le temps réglementaire. Place à la séance de tirs au but. Un moment que Rahimo FC gère avec sang-froid et détermination. Le gardien bobolais s’illustre en repoussant deux tentatives adverses. Ce qui permis d’offrir le sacre à son équipe (3 tirs à 1).

Rahimo FC, désormais double vainqueur de la Coupe du Faso. Il va représenter le Burkina Faso en Ligue africaine des champions. L’équipe vainqueur de la Coupe du Faso repart avec une cagnotte de 20 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA pour le Sporting Club des Cascades.