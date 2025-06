Plongée au cœur de la Bourse burkinabè avec Coris Asset Management : L’investissement accessible à tous

publicite

Nadège Traoré, Directrice Générale de Coris Asset Management SA, lève le voile sur les Fonds Communs de Placement (FCP) et encourage l’investissement boursier au Burkina Faso. Dans un entretien avec Burkina 24, Nadège Traoré nous éclaire sur le rôle et les offres de Coris Asset Management, une Société de Gestion d’Organismes de Placement Collectif (SGO) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA, présente au Burkina Faso depuis 2014.

Présentez-nous Coris Asset Management et vos produits phares ?

Nadège Traoré (NT) : Coris Asset Management est une société de gestion, d’organisme de placement collectif. Nous sommes une société agréée par le régulateur qui est l’autorité des marchés financiers de l’UMOA. Nous existons au Burkina Faso depuis 2014.

Les produits que nous commercialisons sont ce qu’on appelle des fonds communs de placement. Nous avons trois catégories de fonds communs de placement que nous offrons à nos clients. C’est-à-dire à toute personne physique ou morale peut consommer afin d’investir à la bourse et de se constituer un patrimoine.

Quelles sont les particularités de vos trois fonds communs ?

NT : Un fonds commun de placement, est un produit structuré qui est composé des produits tels que des actions, des obligations et tout titre dont on dispose sur le marché financier régional. Ce sont des produits qui sont commercialisés après l’obtention d’un agrément par le régulateur et adressés au public.

Les trois catégories de fonds communs que nous avons à ce jour. Le tout premier est le fonds commun de placement Coris Action, qui, comme son nom le dit, est un fonds actions. Ce fonds est composé essentiellement des actions cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Immobilières (BRVM).

Le deuxième produit est le fonds commun de placement Assurances, qui est un fonds orienté monétaire. Les produits qui composent ce fonds commun de placement sont des titres du marché monétaire, tels que les bons du trésor, les obligations du trésor. Ce sont des titres de courts durés.

Le troisième est le fonds commun de placement Coris Performance. Il est diversifié parce qu’il est composé des actions et des obligations.

À la différence d’une SGI où l’on choisit directement ses actions ou obligations, comment fonctionne concrètement l’investissement chez Coris Asset Management ?

NT : Au niveau de Coris Asset Management, il faut également ouvrir un compte titre. Dans le processus d’ouverture du compte, on présente les trois fonds communs de placement à l’investisseur. En fonction de sa sensibilité à détenir des titres risqués, des titres peu risqués, ensemble, on l’aide à choisir selon ses attentes. Tout comme vous avez le choix à la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de payer soit des actions, soit des obligations, soit des actions et des obligations, c’est la même chose au niveau de la Société de Gestion d’Organismes de Placement Collectif (SGO) Coris Asset Management.

Si vous souhaitez investir principalement en actions, vous achèterez des parts du fonds commun de placement Coris Actions. Ce fonds est spécifiquement dédié à l’acquisition et à la détention de titres actions sur le marché.

Si vous êtes un client souhaitant éviter les risques élevés, le Fonds Commun de Placement Assurance sera le plus adapté. Il ne contient aucune action, étant uniquement composé de titres du marché monétaire. Si vous êtes prêt à accepter un risque, même mitigé, nous vous suggérerons d’acquérir des parts du Fonds Commun de Placement Coris Performance. C’est un fonds diversifié.

En achetant des parts de ce fonds, vous investissez dans une portion du portefeuille qu’il gère, puisque vous ne pouvez pas acheter la totalité du portefeuille directement.

Quand on investit via une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), on choisit des actions d’entreprises spécifiques et on peut suivre leurs performances. Mais avec un Fonds Commun de Placement, comme son nom l’indique, il s’agit d’un portefeuille commun. Comment cela se traduit-il concrètement pour l’investisseur ? Qui gère ces choix, et comment la transparence est-elle assurée ?

NT : Un fonds commun de placement est, par définition, un produit pour lequel vous donnez mandat à la société de gestion. Parce qu’à la SGI, vous avez le choix de donner mandat ou de gérer vous-même votre portefeuille. Dans les fonds communs de placement d’office, vous donnez mandat.

C’est un exercice de savoir quelles actions je vais payer, quelles sociétés je vais faire la recherche pour comprendre l’activité et pour analyser ces états financiers. Cet exercice-là incombe à Coris Asset Management. C’est nous qui allons faire cet exercice pour vous. On facilite un peu la gestion du compte avec nos collaborateurs. Nous allons étudier la rentabilité des sociétés, les perspectives que les différentes sociétés présentent sur le marché. En fonction des opportunités du moment, nous allons faire les choix d’acheter les titres de telles sociétés ou bien de désinvestir, c’est-à-dire de vendre des titres qu’on détenait déjà d’une société.

Une fois que l’exercice est terminé, nous achetons le nombre d’actions de l’entreprise qui présente des perspectives assez intéressantes. Et nous composons le portefeuille du fonds commun de placement.

Tout comme le compte-titre qu’un individu peut avoir dans une SGI, le fonds commun de placement est aussi un portefeuille qui est composé de plusieurs actions ou de plusieurs obligations ou des actions et des obligations. C’est exactement la même chose, seulement qu’au niveau des fonds communs de placement, en tant que investisseurs, vous n’êtes pas propriétaire d’une action, mais copropriétaire des parts du fonds commun de placement.

Si on va caricaturer un peu le fonds commun de placement, ça peut être un panier de fruits, composé des mangues, des bananes, de la papaye. Donc, vous ne détenez pas la banane, mais vous détenez des parts du panier de fruits.

Donc, vous avez un peu de banane, un peu de papaye, un peu de mangue dans votre assiette. Un investisseur qui vient, qui prend un panier, il sera en union avec d’autres acteurs.

Combien peut couter une part pour un fonds commun de placement ?

NT : Oui, il a le prix d’une part du panier. Tous les jours, nous valorisons le prix des produits qui sont dans le panier en question pour déterminer un prix unique et que tout détenteur de parts ou même tout prospect peut connaître. Ce n’est pas un secret. Ce sont des valeurs liquidatives que nous publions également sur le bulletin de la Côte, tout comme les actions publient leurs coûts au quotidien. C’est exactement la même chose.

Qui peut accéder à Coris Asset management ? Quels sont les avantages de Coris Asset Management par rapport à Coris Bourse ?

NT : Toute personne physique ou morale peut acquérir des parts de fonds communs de placement. Chaque investissement présente des avantages spécifiques, que l’on ne retrouve pas forcément dans d’autres types de produits. Déjà, les fonds communs de placement, par essence, sont des titres liquides. Liquide, c’est-à-dire qu’à tout moment, vous pouvez acheter des parts d’un fonds commun de placement.

Pour le cas de Coris Asset management à tout moment, vous pouvez aussi revendre vos parts. Nous recommandons généralement aux investisseurs de conserver leurs parts environ trois ans. Durant cette période, la valeur du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, mais sur cette durée moyenne, nous anticipons une analyse positive de la performance.

Au bout de trois ans, le détenteur de parts devrait voir son portefeuille évoluer positivement. Malgré cette projection, le client peut à tout moment revendre ses parts. C’est un avantage lié à la liquidité du fonds : il n’est pas nécessaire d’attendre un cours spécifique.

Contrairement à un compte-titres (SGI) où il faut attendre qu’un acheteur se manifeste pour vendre une action unique, avec un Fonds Commun de Placement, vous n’avez pas besoin d’attendre ; la vente est immédiate.

Egalement, le capital minimum pour investir chez une Société de Gestion d’Organismes de Placement Collectif (SGO) est de 25 000 francs CFA, ce qui est bien plus accessible que les 100 000, 200 000, voire 300 000 francs CFA souvent requis au niveau de la SGI. Nous pensons que cela rend nos produits accessibles à la majorité des investisseurs et constitue un excellent point de départ pour quiconque souhaite investir en bourse.

Et en termes de rendement au niveau de la SGO ?

NT : En termes de rendement, étant donné que les fonds de placement sont composés des titres qui connaissent des fluctuations à la hausse ou à la baisse, on subit ou on profite des avantages de ces fluctuations en fonction du moment.

Mais nous savons que sur la base de l’historique déjà réalisée, en tenant compte des perspectives que nous avons, de la lecture que nous avons sur les sociétés, les rendements pourront connaitre des évolutions positives, en tout cas pour le moyen terme.

En tant que Directrice Générale de Coris Asset Management, comment expliquez-vous cette méconnaissance des Sociétés de Gestion d’Organismes de Placement Collectif (SGO) ? Quand on évoque la bourse, rares sont ceux qui pensent aux fonds communs de placement. Pourquoi, selon vous ?

NT : Peut-être que les SGO ne se font pas suffisamment connaitre du public. Cela peut être une explication. Le métier, dans son ensemble, n’est pas bien connu du public. Que ce soit les SGI soit les SGO ce n’est pas très bien connu. On n’a pas cette culture boursière. Je pense que ce n’est peut-être pas dans nos cultures, ce qui fait que les gens n’arrivent pas à bien connaître notre existence. Et à savoir que nous sommes là pour eux, pour leur permettre d’investir à la bourse, à petits pas.

Pourriez-vous nous faire un bilan sommaire de l’activité de Coris Asset Management depuis sa création en 2014 jusqu’à aujourd’hui ?

NT : Les gens adhèrent de plus en plus aux fonds communs de placement. Depuis ces deux dernières années quand même, on sent de l’engouement auprès du public. Les gens ont très soifs de comprendre ce que nous faisons, de découvrir ce que nous faisons et de consommer également les fonds commun de placement. On peut dire que ça commence à prendre un peu.

J’invite et j’encourage toute personne désireuse d’investir à se tourner vers des structures reconnues et agréées. Il est essentiel de confier la gestion de son épargne, fruit d’un travail acharné, à des sociétés agréées pour en assurer la bonne gestion et la sécurité

J’encourage vivement toute personne, qu’elle soit physique ou morale, à investir dans nos fonds communs de placement. Comme mentionné, le capital de départ n’est que de 25 000 francs CFA. Avec cette somme, vous pouvez ouvrir un compte-titres chez Coris Asset Management et l’alimenter progressivement, selon vos moyens.

Il n’y a pas de stress, parce que c’est progressivement que l’oiseau fait son nid. C’est progressivement qu’on se constitue un patrimoine également. Je tiens à rassurer ceux qui n’ont pas encore investi chez Coris Asset Management que nos produits permettent des placements rentables, idéaux pour préparer des projets comme la construction, d’autres investissements, la retraite, ou encore les études des enfants.

Le Fonds commun Placement Coris Actions, qui existe quand même depuis 2014, a aujourd’hui accumulé une performance de plus de 84 %. Le Fonds Coris Performance a une performance cumulée depuis 2014 à aujourd’hui de plus de 78 %. Et le Fonds Assurance a une performance accumulée de 2020 à aujourd’hui de 17 %. A la bourse, on gagne.

Jules César KABORE

Burkina 24