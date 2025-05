Finance régionale : Coris Bourse outille la presse sur les mécanismes boursiers

publicite

Coris Bourse a organisé une session de formation pour des journalistes à Ouagadougou le jeudi 22 mai 2025, dans le but de promouvoir une meilleure compréhension et une couverture plus experte du marché financier régional.

Les responsables de Coris Bourse ont outillé des journalistes sur le marché financier. Selon Francho Hermann Traoré, directeur général de Coris Bourse, l’objectif principal était de vulgariser la culture boursière auprès du grand public.

Il a insisté sur l’importance d’outiller les journalistes sur le fonctionnement et les mécanismes du marché financier régional.

« Il s’agissait d’apporter un peu plus d’expertise à notre presse locale, de façon à pouvoir mieux couvrir les événements liés au marché financier. L’objectif pour nous, c’est toujours de vulgariser et de faire comprendre aux populations que la bourse est un moyen d’épargner. La bourse est un complément au produit d’épargne classique qu’ils ont et que la bourse est un moyen également de distribuer la richesse », a-t-il souligné.

Il a également mis en lumière le rôle crucial du marché financier dans le financement des économies de la région. « Depuis la création du marché financier, c’est plus de 22 000 milliards qui ont été levés via la BRVM. Donc, vous voyez l’impact que cela a eu en termes de développement économique et de création de richesse.

La bourse permet aux entreprises d’avoir du financement, permet aux États de lever des fonds et permet également aux populations d’investir leur épargne. Donc, vous pouvez comprendre à partir de ces trois piliers-là comment la bourse peut jouer et joue un rôle essentiel dans le développement de la croissance économique de nos pays et dans la production de richesse même de nos populations », relevé le directeur général de Coris Bourse.

Durant cette journée, les journalistes ont été initiés aux réalités du marché financier régional.

Pour rappel, Coris Bourse est une Société de Gestion et d’Intermédiation Boursière (SGI) établie en 2010.