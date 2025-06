Opération cinq millions d’arbres en une heure au Burkina Faso : Le Ministère de la Défense répond avec 600 plants sous terre

publicite

Dans le cadre de la 7ème Édition de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA), le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) a mis sous terre environ 600 plants à Ouagadougou, le samedi 21 juin 2025. Cet événement inaugural dénommé « opération heure patriotique pour reverdir le Faso » répond au défi lancé par les autorités de planter 5 millions d’arbres en une heure de temps dans tout le Burkina Faso.

Depuis 2018 maintenant, l’arbre fait l’objet d’attention à partir du mois de juin au Burkina Faso. Pour cette édition plusieurs structures ont marqué ce pas une fois de plus. C’est le cas du ministère en charge de la défense, le samedi 21 juin 2025 dans l’enceinte de son département.

Pour cette 6ème édition, environ 600 plants notamment le Néré, le karité, l’Acacia et le Moringa ont été mis sous terre. L’objectif ici c’est non seulement de répondre à cet appel patriotique mais aussi contribuer à éradiquer l’avancement désertique au pays des Hommes intègres. Cela, selon le Colonel major Salif Tingueri, chargé de l’expédition des affaires courantes du secrétariat général du ministère.

« Ce matin nous sommes là pour répondre au mot d’ordre du gouvernement. Nous plantons environ 600 arbres. Avec le ministère chargé de l’Environnement, nous avons convenu de coupler cette opération avec notre reboisement traditionnel.

Nous instruisons nos structures déconcentrées de procéder au reboisement en répondant au mot d’ordre du gouvernement. C’est pour dire que nous sommes capables de d’allier deux choses à la fois », a-t-il expliqué.

Plus loin, le Colonel major a laissé entendre que l’entretien de ces arbres sera assuré. « Comme dit dans le mot d’ordre du gouvernement, nous plantons ici des arbres médicinaux et quelques arbres fruitiers. En plus du reboisement au siège du ministère, nous avons également planté des arbres au niveau de notre bosquet.

Pour l’entretien nous avons un dispositif efficace au niveau du ministère. Avec le bosquet, le ministère dispose d’un dispositif d’irrigation pour l’arrosage des arbres. Il n’y aura pas de souci pour l’entretien », a-t-il ajouté.

Naaba Kaongo, chef de Nagrin a été témoin de ce geste. A l’écouter, « un arbre est synonyme de vie », et le planter c’est entretenir cette vie, d’où sa présence dans les lieux. « Tout ce que nous souhaitons c’est que Dieu nous ramène la paix. Merci beaucoup aux autorités. J’aimerais les remercier et nos FDS », a-t-il souligné.

Ce geste répond à la 7ᵉ édition de la journée de l’arbre au Burkina Faso. L’innovation majeure de cette année est « l’heure patriotique pour reverdir le Faso ». Pour l’année 2025, au niveau de ce ministère, 500 plants ont été mis sous terre au siège et 100 arbres au centre culturel des armées.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24