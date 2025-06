Région de l’Est : Le Directeur régional des eaux et forêts salue la mobilisation lors de l’Heure Patriotique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’initiative nationale de reboisement, la région de l’Est s’est mobilisée le samedi 21 juin 2025 pour l’Heure Patriotique avec un objectif ambitieux : mettre en terre 500 000 plants en une seule journée. Pour évaluer l’avancée de cette vaste opération, le Lieutenant-Colonel Romuald Nikiéma, Directeur régional des eaux et forêts, a conduit une tournée d’inspection sur plusieurs sites de plantation.

Dès les premières heures de la matinée, une opération de plantation d’envergure a été lancée simultanément dans toute la région. Le responsable régional des eaux et forêts, Lieutenant-Colonel Nikiéma, accompagné de ses équipes, s’est rendu sur le terrain pour constater de visu la mobilisation des différents acteurs et encourager les participants.

« Malgré l’insécurité et les difficultés du terrain, les habitants de l’Est ont fait preuve d’un patriotisme remarquable. Partout où nous sommes passés, citoyens, forces de défense et autorités locales étaient mobilisés », a-t-il ajouté, visiblement satisfait de l’engouement constaté.

Le Directeur régional s’est montré optimiste quant à l’atteinte des objectifs fixés. « Si chaque participant déclare ses plantations, nous dépasserons largement l’objectif des 500 000 plants », a-t-il affirmé, soulignant l’ampleur de la participation observée sur le terrain.

Cette tournée d’inspection s’inscrit dans le cadre du suivi des activités de reboisement menées par les autorités régionales. Le Lieutenant-Colonel Romuald Nikiema et ses équipes ont ainsi pu évaluer la qualité de la mobilisation et identifier les bonnes pratiques observées lors de cette journée particulière.

Le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a de son côté félicité « la mobilisation exemplaire des forces vives autour de cette campagne de reforestation ». Il a exprimé sa confiance dans l’atteinte de l’objectif régional, tout en insistant sur l’importance de l’entretien post-plantation pour garantir la survie des jeunes plants.

L’initiative a bénéficié de plusieurs soutiens logistiques. Le Conseil régional du patronat de l’Est a notamment fourni des plants et des grilles de protection pour le domicile du Gouverneur. Par ailleurs, plusieurs associations et la veille citoyenne ont apporté leur contribution en fournissant des plants et par leur présence massive sur les différents sites de plantation.

Dans plusieurs localités, les autorités locales ont pris des initiatives symboliques pour marquer cette journée. À Fada N’Gourma, Président de la délégation spéciale, Jérôme Kampadiba Idani, a annoncé la plantation de 10 000 plants en une heure sur trois sites différents, privilégiant des espèces médicinales locales comme le moringa, le baobab et le néré.

Cette Heure Patriotique du 21 juin 2025 aura ainsi permis de démontrer la capacité de mobilisation collective de la région de l’Est, malgré les contraintes sécuritaires qui pèsent sur le territoire.

Amadou SOW

Pour Burkina 24