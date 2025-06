La Semaine de l’AES : Un panel inaugural célèbre l’unité et le courage des FDS

publicite

En prélude à la Semaine de l’AES (Alliance des États du Sahel), qui se tiendra du 26 au 30 juin 2025, un panel inaugural a eu lieu le vendredi 20 juin 2025 à Ouagadougou. Cet événement, qui a marqué le coup d’envoi des festivités, s’est déroulé sous le thème « Unis dans la diversité : célébrons nos peuples, soutenons notre avenir ».

« L’objectif principal de cette semaine c’est la valorisation de nos cultures, c’est la valorisation de nos soldats des 3 pays de l’AES, nous voulons leur dire que nous sommes fiers d’eux, de leurs combats à nos côtés, nous sommes là », a d’entrée souligné Dame Kanazoé née Gadiaga Djenebou, présidente de l’association les Cœurs en Joie.

Elle a également insisté sur le message fort véhiculé par le thème de l’événement : « Unis dans la diversité, c’est pour dire que nous sommes des pays frères, on peut ne pas parler la même langue, on peut ne pas manger la même nourriture, mais nous restons et demeurons des frères, c’est donc ce message que nous voulons passer à travers notre panel, à travers notre activité. Nous sommes unis dans la diversité ».

Le panel a été bien accueilli par les participants, dont Daouda Ousman Cissé conseiller à l’ambassade du Mali, qui a exprimé sa satisfaction, vis à vis de ce panel. « J’ai eu une très bonne impression de ce panel, un panel qui m’a paru nécessaire car ça vise à informer l’opinion non seulement des défis auxquels l’AES est confrontée, mais aussi les perspectives », a-t-il reconnu.

Il a aussitôt réaffirmé l’importance de cette alliance pour son pays : « Le Mali entend jouer un grand rôle dans le cadre de cette alliance, à noter d’abord par l’adhésion massive de tout le peuple malien à cette alliance, parce que le peuple malien croit fermement à cette alliance, et nous avons un avenir commun tous les trois États ».

Initiée par l’association Les Cœurs en Joie, cette semaine de célébration se déroulera au mess des officiers et vise à mettre en lumière les cultures et le courage des forces de défense et de sécurité des trois pays membres de l’AES. La Semaine de l’AES se veut être un moment fort de rassemblement, de partage et de reconnaissance, renforçant ainsi les liens et la solidarité entre les peuples des pays de l’Alliance des États du Sahel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24