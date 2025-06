Journée nationale de l’arbre : Issouf Nikiéma et ses collaborateurs répondent à l’appel du chef de l’État

À l’occasion de la journée nationale de l’arbre, Issouf Nikiéma, Président directeur général d’ENIF (Établissement Nikiéma et frères) BTP a mobilisé des jeunes et ses collaborateurs, le samedi 21 juin 2025. Ils ont mis sous terre une centaine de pieds d’arbres dans l’enceinte de leur établissement à Komsilga, pour ainsi répondre à l’appel du gouvernement.

L’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré de planter cinq millions d’arbres en une heure reçoit le soutien non seulement des institutions publiques mais également de certains citoyens burkinabè comme Issouf Nikiéma, PDG de ENIF BTP. Ce dernier a réuni des jeunes et ses employés pour cette cause où ils ont planté une centaine d’arbres.

Pour Salif OUEDRAOGO, Directeur général de l’entreprise, le Burkina Faso passe devant tout. Et cette initiative du gouvernement mérite d’être soutenue. Car, a-t-il, poursuivi cette initiative profitera à toute la nation et chaque Burkinabè est interpellé pour jouer sa partition.

« Planter un arbre, c’est semer l’espoir pour les générations futures », a-t-il déclaré tout en assurant que leur initiative s’aligne parfaitement avec la vision du gouvernement burkinabè, qui ambitionne de faire du reboisement un réflexe citoyen, en particulier dans un contexte de dégradation croissante des terres et de défis climatiques majeurs.