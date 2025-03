2e édition du forum du digital : L’intelligence artificielle et les femmes pour l’avenir technologique du Burkina Faso

publicite

Le forum du digital est un évènement majeur qui nourrit de grandes ambitions pour le développement technologique du Burkina Faso. Cette année, il se tient du 07 au 08 mars 2025 à Ouagadougou dans la salle du canal Olympia Yennenga de Ouaga 2000, sous le thème « Intelligence artificielle et innovation : catalyseur du développement durable du Burkina Faso ; impact de la femme digitale ».

Pour la promotrice ce forum a une vision claire, celle de bâtir un écosystème digital dynamique, inclusif et impactant, tout en mettant en avant les femmes.

« Avec ce thème nous avons voulu magnifier la femme digitale parce que nous nous sommes rendu compte que sur nos pronostics de l’année dernière, nous n’avions que 20% des femmes qui étaient présentes. C’est pour cela que nous avons voulu les mettre en avant dans cette édition », a expliqué Sandra Wethé, promotrice de l’évènement.

Elle a ajouté que ce forum aura le privilège de montrer à la jeunesse les avantages de l’intelligence artificielle et de les inciter à se rallier à cette cause et à la développer.

Brahima Konaté, le représentant du parrain, le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans sa déclaration, a souligné l’importance stratégique du numérique pour le Burkina Faso.

« Le numérique n’est pas qu’une avancée technologique, il est une arme de souveraineté, un levier de développement et un vecteur d’identité nationale. Il est notre force, celle qui nous permet de bâtir une économie résiliente, de donner une voix à notre culture et d’exporter notre savoir faire au-delà des frontières. Dans un monde en perpétuelle mutation, le patriotisme ne se limite plus aux symboles et aux discours », a-t-il incité.

Il a par ailleurs fait noter que le ministère de l’enseignement supérieur joue un rôle crucial dans le développement technologique en soutenant des initiatives pédagogiques innovantes et en intégrant davantage les compétences numériques dans les cursus académiques.

Aminata Zerbo/ Sabane, ministre de la transition digitale, des postes et des communications electroniques était la marraine de cette cérémonie, représentée par Awa Ouattara. Dans son discours, elle a souligné qu’il est impératif de reconnaitre l’impact du numérique, affirmant que l’intelligence artificielle offre des opportunités pour tous les secteurs d’activités.

« Le forum du digital est une occasion unique de réflexion, d’échanges et d’actions concrètes pour bâtir un Burkina Faso digital et prospère. Je vous invite donc à saisir cette opportunité pour formuler des recommandations et des initiatives qui contribueront à renforcer notre écosystème numérique et à en faire un moteur du développement durable », a-t-elle demandé.

Au cours de ce forum qui va durer deux jours, les participants exploreront les nouvelles perspectives qu’offre le digital en utilisant l’IA comme catalyseur de développement tout en tenant compte des opportunités de croissance, du modèle économiques à adopter, des métiers émergents et des stratégies d’adaptation aux transformations en cours. Il y aura également des panels, un networking et une visite stands des startups qui sont présentes.

El Hadj Sodja Diandé, l’artiste humoriste Lajaguar et le général Tchoutchoubatchou ont récompensés pour leurs actions de promotion du Burkina Faso à travers les outils du numérique, lors de la cérémonie.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

