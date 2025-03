TECNO lance la série CAMON 40, ouvrant la voie à un nouveau niveau d’IA et de photographie instantanée

publicite

La nouvelle série phare d’imagerie associe l’IA pratique de TECNO à des capacités d’imagerie avancées pour offrir une photographie FlashSnap innovante et des interactions plus efficaces et créatives.

Barcelona, Abuja, Manila, Bogota, Nairobi, Ankara, Riyadh – March 4, 2025

TECNO, la marque de technologie innovante basée sur l’IA, a lancé aujourd’hui la nouvelle série CAMON 40, son dernier produit d’imagerie phare et le smartphone IA le plus avancé à ce jour, au MWC Barcelona 2025. Dévoilés lors de l’événement de lancement des produits de l’écosystème IA de TECNO, les quatre modèles (CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G, CAMON 40 Pro et CAMON 40) sont équipés d’une technologie d’imagerie IA de pointe et de fonctionnalités IA pratiques, offrant des performances de pointe et des expériences améliorées en matière d’imagerie, de créativité et d’efficacité pour les utilisateurs des marchés émergents du monde entier. Le CAMON 40 Pro 5G se distingue notamment par un score d’appareil photo exceptionnel de 138 de DXOMARK, se classant n°1 dans le classement mondial de la photographie de DXOMARK à moins de 600 $ et le premier smartphone de 2025 à recevoir le label Smart Choice de DXOMARK.

TECNO launches the CAMON 40 Series

« La série CAMON 40 reflète la quête de TECNO en matière d’IA pratique, en ajoutant un nouveau niveau d’intelligence à nos appareils, de l’imagerie phare aux interactions quotidiennes améliorées, ouvrant de nouvelles possibilités alimentées par l’IA pour les utilisateurs », a déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO.

L’une des caractéristiques remarquables de la série CAMON 40 est sa capacité d’imagerie révolutionnaire alimentée par l’IA. Grâce à l’intégration transparente des algorithmes d’imagerie avancés de TECNO AI avec un matériel de pointe et un bouton One-Tap innovant, les utilisateurs peuvent désormais capturer chaque instant fugace avec une facilité inégalée. En fusionnant des algorithmes intelligents avec du matériel d’imagerie haut de gamme, TECNO continue de repousser les limites de la photographie sur smartphone, garantissant que les utilisateurs ne manquent jamais une photo parfaite.

AI One-Tap FlashSnap permet de réaliser des instantanés ultimes

La série CAMON 40 redéfinit la photographie mobile instantanée grâce à la puissance de l’IA. À la base, le mode FlashSnap piloté par l’IA s’intègre parfaitement à un appareil photo puissant et à un bouton One-Tap pratique, permettant aux utilisateurs de capturer instantanément les moments les plus vibrants de la vie.

La série exploite l’IA pour révolutionner la photographie mobile grâce à la technologie FlashSnap. Avec FlashSnap, l’IA optimise le démarrage de l’appareil photo et la prise de vue continue pour des captures instantanées, tandis que le traitement multi-images alimenté par l’IA réduit le bruit et améliore les détails pour des images plus nettes. De plus, l’algorithme d’IA BestMoment analyse intelligemment les schémas de mouvement, identifiant et sélectionnant automatiquement les meilleures images pour garantir des captures précises dans des scénarios dynamiques, offrant aux utilisateurs une expérience d’imagerie sans précédent.

One-Tap FlashSnap révolutionne la photographie instantanée

Les CAMON 40 Premier 5G et CAMON 40 Pro 5G repoussent les limites de l’innovation en matière d’imagerie pilotée par l’IA. La caméra nocturne Sony LYT-701 de 50 MP du CAMON 40 Premier 5G capte plus de 56,25 % de lumière en plus que ses concurrents et produit des clichés d’une netteté exceptionnelle. Un obturateur ultra-réglé capture plus de 2 600 fois plus vite que la vitesse d’un clignement des yeux humain pour une action rapide.

Au-delà du One-Tap FlashSnap, la série CAMON 40 améliore également considérablement l’expérience globale d’imagerie. Le CAMON 40 Premier 5G est doté d’une nouvelle caméra ultra grand angle de 50 MP, d’une caméra téléphonique périscopique de 50 MP et d’une caméra frontale AF de 50 MP. Il est capable de réaliser des vidéos nocturnes ultra 4K à 60 ips pré-ISP avec une puce d’imagerie indépendante, tandis que toute la série est équipée de toutes nouvelles caméras grand angle avec selfie eye-track de 50 MP.

Le smartphone IA le plus avancé de TECNO révolutionne l’expérience IA

La série CAMON 40 est le smartphone IA le plus avancé de TECNO à ce jour, établissant une nouvelle norme en matière de productivité, de créativité et d’efficacité basées sur l’IA. Grâce à TECNO AI, la série introduit des applications IA pratiques, offrant des innovations plus intelligentes et plus localisées pour une expérience d’interaction utilisateur IA transparente. Alimentée par le processeur Dimensity Ultimate de MediaTek, la série CAMON 40 consolide sa position de gamme la plus intelligente et la plus performante de TECNO à ce jour. Le CAMON 40 Premier 5G est le premier à lancer le processeur IA MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, offrant une augmentation étonnante de 330 % des performances de l’IA.

TECNO AI rend la vie plus créative, pratique et efficace pour les utilisateurs du monde entier

La série CAMON 40 redéfinit la communication pilotée par l’IA avec le premier téléphone au monde doté d’un assistant d’appel 360° alimenté par l’IA. Cela inclut la suppression du bruit des appels de TECNO, une innovation exclusive et inédite dans le secteur pour une clarté améliorée, ainsi que la traduction des appels pour une communication multilingue en temps réel, la réponse automatique pour empêcher les utilisateurs de manquer des appels importants et le résumé des appels pour la transcription des appels en texte.

La série CAMON 40 produit des images créatives et professionnelles avec des fonctionnalités de création d’images AI exceptionnelles basées sur des informations locales sur les besoins d’imagerie des utilisateurs mondiaux. C’est la première à intégrer la technologie Universal Tone mise à jour de TECNO, permettant aux utilisateurs de prendre des portraits qui capturent des tons divers dans des représentations encore plus réalistes et inclusives. L’extension d’image AI est également une nouveauté pour la série CAMON 40, permettant aux utilisateurs d’étendre les photos et de restaurer les détails dans des scènes complexes. Pour une édition plus facile, la série comprend également les fonctions améliorées AI Eraser 2.0, AIGC Portrait 2.0, AI Perfect Face et AI Sharpness Plus, qui améliorent encore la créativité et la clarté des images.

Intégrée à des capacités d’IA avancées, TECNO AI améliore encore son écosystème avec des interactions plus intelligentes et plus intuitives. Les outils d’efficacité de l’IA de TECNO AI améliorent la productivité quotidienne avec des fonctionnalités telles que l’écriture AI pour une création de contenu sans effort, Circle to Search intégré à Google pour une recherche en ligne transparente d’un simple glissement de doigt et AI Translate, qui offre la première traduction simultanée en temps réel avec des écouteurs Bluetooth sur un appareil Android. La série comprend également l’assistant IA Ella avec requête d’écran en un clic et Ask Ella, permettant aux utilisateurs de passer des appels, de créer des plannings, d’identifier des images et du texte, de naviguer et d’effectuer diverses tâches, tout en minimisant le besoin de saisie manuelle.

Durabilité et savoir-faire : Conçu pour la résistance et l’élégance

La série CAMON 40 excelle non seulement dans ses fonctionnalités intelligentes, mais se distingue également par sa conception robuste et durable, garantissant une fiabilité durable dans n’importe quel environnement.

Avec une résistance à la poussière et à l’eau IP68 et IP69, les CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G et CAMON 40 Pro sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, y compris l’exposition à l’eau chaude. Parallèlement, le CAMON 40 est certifié IP66, offrant une résistance fiable aux éclaboussures d’eau pour une protection quotidienne. Équipée du verre Corning® Gorilla® Glass 7i, la série CAMON 40 (Premier 5G/Pro 5G/Pro) offre une protection exceptionnelle contre les éléments, des tempêtes de sable poussiéreuses à l’humidité élevée ou aux chutes de neige. Toute la série est certifiée SGS 5 étoiles et présente une résistance aux chutes à 360 degrés, offrant une protection supérieure contre les impacts quotidiens. Le CAMON 40 Premier 5G et le CAMON 40 Pro 5G garantissent également des performances sans décalage pendant 72 mois avec la certification TÜV Rheinland.

La série CAMON 40 présente un design à la fois solide et élégant

En plus de sa durabilité, la série réinvente également le design classique du CAMON dans une mise à niveau élégante et stylée. Conservant le design classique de l’axe latéral, la série présente désormais une élégante courbe en col de cygne ajoutant une touche unique et sensorielle. Offrant aux utilisateurs un choix de conception, le CAMON 40 Premier 5G est doté d’un appareil photo Space Ring saisissant avec des textures de précision 3D de qualité horloger, mettant l’accent sur les capacités d’imagerie professionnelles.

En matière de divertissement multimédia, la série CAMON 40 offre une expérience immersive avec son écran AMOLED ultra lumineux, ses deux haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos, donnant vie aux films, aux jeux et à la musique. Et le plaisir ne s’arrête jamais pour longtemps, grâce à la batterie puissante et longue durée de la série CAMON 40 avec une durabilité de 5 ans et un énorme stockage allant jusqu’à 256 Go + 12 Go. Le CAMON 40 Premier 5G se distingue par sa batterie de 5100 mAh, prenant en charge jusqu’à 70 W Ultra Charge.

En tant que smartphone TECNO le plus avancé jamais conçu avec l’IA, la série CAMON 40 représente une nouvelle génération d’appareils et une avancée dans l’IA pratique qui améliore véritablement la technologie et l’expérience de vie des utilisateurs. En plus des fonctions TECNO AI créatives et productives, la nouvelle série CAMON 40 combine de manière révolutionnaire des capacités de capture instantanée améliorées et de puissants algorithmes d’imagerie IA pour consolider la position de la série en tant qu’appareil d’imagerie haut de gamme et phare pour les passionnés de photographie d’aujourd’hui et de demain.

Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter [email protected]

– FIN –

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante, basée sur l’intelligence artificielle, présente sur plus de 70 marchés sur cinq continents. Engagée à transformer l’expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux, TECNO poursuit sans relâche l’intégration parfaite du design esthétique contemporain avec les dernières technologies et l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, TECNO propose un écosystème complet de produits basés sur l’intelligence artificielle, notamment des smartphones, des objets connectés, des ordinateurs portables, des tablettes, des appareils de jeu intelligents, le système d’exploitation HiOS et des produits pour la maison intelligente. Guidée par l’essence de sa marque « Stop At Nothing », TECNO continue d’être le pionnier de l’adoption de technologies de pointe et d’expériences basées sur l’intelligence artificielle pour les personnes tournées vers l’avenir, les incitant à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’elles-mêmes et leur avenir le plus brillant. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO :www.tecno-mobile.com.

